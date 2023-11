Pamela Prati, chi è il compagno Simone Ferrante?

Il rapporto tra Pamela Prati e Simone Ferrante, il giovane modello di 19 anni che da giugno è al suo fianco, ha colpito l’attenzione grazie a uno scoop del settimanale Chi, che li ha immortalati insieme a Roma. Nonostante i 45 anni di differenza, l’ex star del Bagaglino sembra aver ufficializzato la loro relazione sui social, mostrando un impegno serio.

Pamela Prati è stata fotografata a cena con Simone Ferrante in un ristorante della Capitale, lasciando l’ambiente visibilmente abbracciati. Simone, modello casertano, fa parte della prestigiosa agenzia Elite Model World e, nonostante abbia legami nel mondo dello spettacolo, sembra che la sua relazione con Pamela sia la prima ufficializzata con una figura famosa.

Pamela ha reso pubblica la sua relazione con Simone, condividendo su Instagram una foto del giovane con una didascalia carica di emozioni, datata 10 settembre. Nella didascalia si legge: “È mio destino amarti e spero tu sia sempre presente perché questa è stata la nostra fortuna. Mi fai impazzire.” Parole che sottolineano l’ufficialità di questa unione, nata a giugno e resistita durante l’estate, trascorrendo insieme la maggior parte del tempo libero, come rivelato da Chi.





Le Parole di Pamela sulla Relazione

La showgirl ha espresso con forza la sua opinione riguardo alla differenza d’età e alle etichette che potrebbero derivare da essa: “Detesto la parola toyboy. Le persone non sono giocattoli e metà, in fondo, è solo una questione di testa e di educazione a volersi bene.” Pamela si dimostra sicura e decisa sulla solidità dei suoi sentimenti, non temendo una possibile reazione negativa da parte dei media riguardo alla spontaneità della loro unione.

Simone, dal canto suo, non ha ancora commentato pubblicamente questa relazione. La certezza dei sentimenti di Pamela contrasta con la riservatezza del giovane modello, mantenendo una certa aura di mistero intorno al suo punto di vista su questa relazione.