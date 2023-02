Paola Egonu cosa è successo? Conferenza stampa a Sanremo contro il razzismo

Paola Egonu cosa è successo? Stasera sarà co-conduttrice al Festival di Sanremo, ma la pallavolista Paola Egonu accende l’atmosfera già in conferenza stampa con una dichiarazione che sta facendo molto discutere.

“L’Italia è un Paese razzista, ma non tutti sono razzisti o tutti cattivi, ma se mi chiedete se c’è razzismo la risposta è sì”, ha detto Paola Egonu nella conferenza stampa a Sanremo, a poche ore dal suo debutto come co-conduttrice al Festival. La pallavolista italo-nigeriana ha poi aggiunto: “L’Italia sta migliorando da questo punto di vista e non voglio fare la vittima, ma dico come stanno le cose“.

Di cosa parlerà Egonu nel suo monologo a Sanremo?

“Nel monologo mi racconto, quindi ci sarà una parte dedicata al razzismo” ha preannunciato in conferenza stampa Egonu, che questa sera salirà sul palco dell’Ariston alle 21.20.

In conferenza, una giornalista ha ricordato una sua presunta dichiarazione del passato in cui affermava che in caso di vittoria di Giorgia Meloni alle elezioni avrebbe lasciato l’Italia. La Egonu smentisce immediatamente dichiarando: “Non ho mai abbandonato l’Italia, ho deciso di andare per Turchia per crescere”.

Chi è Paola Egonu

Nata il 18 dicembre 1998 a Cittadella da genitori di nazionalità nigeriana. Il padre Ambrose, prima di emigrare in Italia, faceva il camionista a Lagos, mentre la madre Eunice era infermiera a Benin City; ha due fratelli, Angela e Andrea. Anche la cugina Terry Enweonwu è pallavolista. Nel 2014 ha ottenuto la cittadinanza italiana, dopo il rilascio del passaporto italiano al padre.

La pallavolista ha iniziato la sua carriera sportiva con la squadra della sua città natale (Cittadella, Padova). E’ in seguito passata al Club Italia, nel quale ha giocato per quattro stagioni.

Dal 2017 l’abbiamo vista giocare per l’AGIL Volley di Novara, il team con cui ha vinto la Supercoppa italiana nel 2017, due Coppe Italia: una nel 2018 e un’altra nel 2019, e una Champions League nel 2019.

Ha iniziato a giocare per l’Imoco nel 2019. E’ stato un anno movimentato per Paola, ricco di nuove conquiste.

Proprio nel 2019, infatti, ha vinto la Supercoppa italiana e il Campionato mondiale per club. L’anno dopo, vince la Supercoppa italiana e la Coppa Italia. Il 2021 è segnato da altre conquiste: il campionato, la Champions League e la Coppa Italia.

Nel 2022 la Coppa Italia e il campionato. Dal 2022 gareggia per il team del VakıfBank.

