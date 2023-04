Paola Pitagora, chi è l’ex compagno Ciro Ciri: età, lavoro, figlia Evita

Siamo felicissimi di avere con noi oggi l’incredibile Paola Pitagora, pronta a condividere la sua stimolante storia di successo e di amore con Ciro Ciri – il padre della sua bellissima figlia Evita, che ha fatto il salto nel mondo dello spettacolo.

La storia d’amore appassionata di Paola Pitagora e Ciro Ciri è una di quelle da non perdere!

Dopo una felice e appassionata relazione di 12 anni con il pittore Renato Mambor, Paola Pitagora si è innamorata di Ciro Ciri e dal loro amore è nata la figlia Evita. Evita ha seguito le orme della madre diventando attrice e nel 200 ha recitato nel film Pa Ra Da di Marco Pontecorvo.

Mia madre ebbe l’opportunità di interpretare il ruolo di Kapò, ma purtroppo la scena in cui recitava fu tagliata in fase di montaggio, anche se il suo nome rimase comunque nei titoli di coda. Ho condiviso con CinemaItaliano la storia di come ho iniziato il mio percorso. Per pura fortuna sono riuscita ad arrivare quel sabato e ho potuto fare tre ore di prove, al termine delle quali Marco ha annunciato che ero perfetta per lui.

Ciro Ciri, al secolo Enzo, è da anni l’amatissimo compagno di Paola Pitagora e ha un bellissimo legame con la figlia Evita.

Il legame con la mia adorata figlia Evita è qualcosa a cui tengo molto.

Non l’ho cresciuta in modo tradizionale, ha un amore profondo per suo padre”, ha dichiarato Paola Pitagora ai microfoni di Oggi è un altro giorno, dove ha parlato apertamente della sua carriera e della sua vita personale e sentimentale. Sia Ciro che Paola sono diventati nonni: “Era un faro di speranza durante la chiusura. I suoi genitori mi chiedevano spesso se potevano portarlo da me. Sono come tutte le nonne, sono piena di gioia e voglio che sia libero” – ha dichiarato con passione l’attrice.