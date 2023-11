Papa Francesco: Problemi di Salute Durante un’Udienza Pubblica

Il Pontefice si Affida alla Sala Stampa

Durante un recente incontro con i rabbini europei, Papa Francesco ha fatto un annuncio inaspettato: non si sentiva bene. Il Pontefice ha deciso di non leggere il discorso che aveva preparato, preferendo invece affidarlo ai presenti.

Un Messaggio di Benvenuto, Nonostante le Difficoltà

Papa Francesco ha esordito l’incontro con un caloroso saluto: “Buongiorno, saluto tutti voi e vi do il benvenuto.” Nonostante la sua voce stanca e affaticata, ha espresso la sua gratitudine per la visita dei rabbini, affermando: “Grazie di questa visita che a me piace tanto ma succede che io non sto bene di salute e per questo preferisco non leggere il discorso ma darlo a voi e che voi lo portiate”.

L’Incertezza sul Futuro Immediato

Per il momento, il Vaticano non ha fornito ulteriori dettagli sullo stato di salute del Papa. Rimane incerto se l’incontro previsto nel pomeriggio del 6 novembre, in Aula Paolo VI, con 7.000 bambini provenienti da tutto il mondo verrà rinviato o meno.





In sintesi:

– Papa Francesco ha riferito di non sentirsi bene durante un’udienza con i rabbini europei

– Ha scelto di non leggere il discorso preparato, preferendo affidarlo ai presenti

– Il Vaticano non ha ancora fornito dettagli sul futuro immediato del Pontefice

Rimaniamo in attesa di ulteriori aggiornamenti sulla salute di Papa Francesco e sulle sue future apparizioni pubbliche.