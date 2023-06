Papà... Silvio Berlusconi, il gesto del figlio Pier Silvio che commuove l'Italia - Controcopertina

Un omaggio da brividi

Silvio Berlusconi ha ricevuto un commovente omaggio da suo figlio Pier Silvio, che è giunto inaspettatamente poche ore dopo la sua morte. Mentre il mondo intero continua a inviare messaggi di stima, cordoglio e dolore, il gesto di Pier Silvio ha toccato il cuore di tutta l’Italia. Tra le molte reazioni, particolarmente toccante è stata quella del ministro degli Esteri Antonio Tajani, coordinatore di Forza Italia e grande amico del presidente Berlusconi. Tajani ha affermato: “Berlusconi è stato un eroe per milioni di italiani, difendendo la libertà in cui credeva”.

L’impegno di continuare

“Abbiamo il dovere di andare avanti, e lo faremo”, ha dichiarato Pier Silvio. Ha anticipato il suo rientro in Italia, ma ha voluto ribadire il messaggio politico che suo padre avrebbe sempre sostenuto: “Faremo nella comunità di Forza Italia quello che lui ci ha insegnato: combattere per il bene dell’Italia, utilizzando gli strumenti della politica, ma sempre scegliendo la libertà e amando il popolo italiano”.

Un omaggio sulla torre Mediaset

Il ricordo di Silvio Berlusconi ha suscitato emozioni anche tra i suoi avversari politici, come Massimo D’Alema, ex leader del PDS, che ha commentato: “La scomparsa di Silvio Berlusconi colpisce e addolora. Desidero esprimere il cordoglio a familiari, amici e alla sua parte politica da parte di chi, come me, lo ha contrastato politicamente durante i trent’anni di storia della cosiddetta Seconda Repubblica. Rimane il ricordo, nonostante il duro conflitto, del suo lato umano affabile e cordiale”.

Il silenzio dei figli e l’omaggio di Pier Silvio

Nel clima di lutto generale, con il mercoledì dei funerali che sarà proclamato lutto nazionale, i figli di Silvio Berlusconi sono rimasti in silenzio. È stato Pier Silvio Berlusconi a rompere il silenzio parzialmente, lasciando un messaggio che ha suscitato forte emozione. Sulla torre Mediaset di Cologno Monzese sono apparse due dediche: “Ciao Papà” e “Grazie Silvio”.

La tristezza in Mediaset

La morte di Silvio Berlusconi ha causato grande tristezza, soprattutto in Mediaset, l’emittente televisiva fondata dal defunto politico e imprenditore. Un esempio di quanto Berlusconi fosse amato all’interno della sua azienda sono state le lacrime di Federica Panicucci questa mattina, dopo l’annuncio della morte dell’ex premier.