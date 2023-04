Paride Mazzotta chi è il fidanzato di Paola Caruso? Età, vita privata, figli, che lavoro fa

Paride Mazzotta: Chi è il fidanzato di Paola Caruso?

Un politico pugliese al fianco della showgirl calabrese

Il compagno attuale di Paola Caruso, famosa showgirl e conduttrice calabrese, è Paride Mazzotta. Originario della Puglia, Mazzotta è un ex consigliere regionale ed è il figlio dell’ex sindaco di Carmiano, in provincia di Lecce. Appartenente al partito di Forza Italia, il politico è stato avvistato con la Caruso durante una romantica vacanza alle Maldive.

Dati anagrafici e formazione

Nato nel 1989 a San Cesario di Lecce, Paride Mazzotta ha oggi 34 anni. Si è laureato in Giurisprudenza presso l’Università del Salento e, subito dopo, ha intrapreso una carriera politica lavorando per Forza Italia. Ha svolto il ruolo di consigliere regionale in Puglia per un anno, fino a settembre 2021.

Imprenditore turistico di successo

Oltre alla politica, Mazzotta è conosciuto come un imprenditore turistico di successo. Grazie alle sue attività imprenditoriali, è riuscito ad accumulare un notevole patrimonio. Inoltre, gestisce un profilo Instagram con oltre 9mila follower, anche se risulta essere privato.

Vita privata: La relazione con Paola Caruso

Una coppia riservata e innamorata

Nonostante sia una figura pubblica, Paride Mazzotta si dimostra molto riservato riguardo alla sua vita privata. La relazione con Paola Caruso sembra procedere a gonfie vele, e i due vengono spesso fotografati insieme sul web. Tuttavia, la showgirl è restia a presentare ufficialmente il compagno in televisione, probabilmente a causa delle difficoltà affrontate nella sua vita sentimentale passata.

Il sostegno dei fan di Paola Caruso

La ferita lasciata da Francesco Caserta, ex fidanzato e padre del figlio di Paola, Michele, che la lasciò dopo aver scoperto che fosse incinta.

Problemi di salute recenti del piccolo Michele.

I fan di Paola Caruso sperano che la sua vita sentimentale continui a prosperare, dopo tanti dispiaceri, e le augurano il meglio nella sua relazione con Paride Mazzotta.