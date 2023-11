Patrick Dempsey è stato eletto l’uomo più sexy del mondo nel 2023: “Sono sempre stato… la damigella d’onore!”

Patrick Dempsey è stato nominato l’uomo più affascinante del 2023 da People: “Che sorpresa… Sono sempre stato la damigella d’onore!”, ironizza l’ex Dr. Stranamore di “Grey’s Anatomy!”, 57 anni, nell’intervista alla rivista e aggiunge: “Sono contento che questo accada in questo momento della mia vita. È bello ricevere questo riconoscimento; il mio ego ne risente un po’, ma mi offre la piattaforma per utilizzarlo per qualcosa di positivo”. Dempsey ha gareggiato per il titolo con figure maschili di bellezza come Lenny Kravitz, Jamie Foxx, Usher, Timothée Chalamet e Pedro Pascal.

Un sex symbol con molte passioni

Sono trascorsi quasi vent’anni da quando Patrick Dempsey è apparso sul piccolo schermo nei panni del neurochirurgo Derek Shepherd, meglio noto come Dr. Stranamore, nella serie cult “Grey’s Anatomy” della ABC, accanto a Ellen Pompeo. E ancora più tempo dal suo primo ruolo rivoluzionario di affettuoso emarginato in “Can’t Buy Me Love” in italiano “Playboy in prova” del 1987.

Sempre considerato uno degli attori più affascinanti di Hollywood, ora si aggiudica la corona che sancisce il suo status di rubacuori per eccellenza.





Tuttavia, ciò che gli sta più a cuore è il Dempsey Center, che ha fondato in onore della sua defunta madre per sostenere i malati di cancro e i loro cari, come racconta a People. “Non curiamo la malattia, curiamo la persona”, ha spiegato, sottolineando che i servizi di consulenza, nutrizione e consapevolezza che il centro offre ai malati di cancro “non hanno alcun costo per loro” e sono offerti in onore della defunta madre, Amanda Dempsey.

Tra le altre passioni quella di essere un padre di famiglia, accanto alla moglie Jillian, 57 anni, truccatrice e fondatrice della sua linea di bellezza e ai loro figli Talula, 21 anni, e i gemelli Sullivan e Darby di 16 anni. Inoltre coltiva la sua passione per le auto da corsa.

La prima cosa che ha pensato quando gli è stato comunicato che era stato incoronato l’uomo più affascinante di Hollywood? “Ero completamente scioccato e poi ho iniziato a ridere, come se fosse uno scherzo, vero? Sono sempre stata la damigella d’onore!”, ha scherzato, riferendosi a “Made of Honor”, una commedia romantica del 2008 in cui l’attore interpretava un damigello innamorato… della sposa.

“Mi ero completamente dimenticato del mio status di uomo affascinante e non pensavo affatto di trovarmi in questa posizione. Quindi il mio ego è alle stelle adesso”. Riguardo alla reazione dei suoi figli, Dempsey insiste sul fatto che “mi prenderanno semplicemente in giro, si divertiranno a mie spese e troveranno ogni motivo per cui non dovrei esserlo”, dice. “Il che è positivo, mi mantengono giovane.”

A dicembre dimostrerà le sue abilità di pilota nel film biografico “Ferrari” diretto da Michael Mann (che ha ricevuto un accordo provvisorio dalla SAG-AFTRA durante lo sciopero degli attori), interpretando il pilota italiano Piero Taruffi. Il film gli ha insegnato una lezione sull’assunzione di rischi, ma fuori pista.

“Ho seguito il film per anni, quindi ho chiamato Michael e gli ho detto: ‘Voglio discutere di come farne parte'”, ricorda Dempsey. “Questo mi ha insegnato che se vuoi davvero qualcosa, devi ottenerla da solo”.

Chi è stato l’uomo più bello e sexy del 2022?

Nel 2022, il titolo era stato vinto da Chris Evans, il “Capitan America” dell’universo cinematografico Marvel, che a sua volta aveva ricevuto il testimone da Paul Rudd, anch’egli un supereroe.

Grey’s Anatomy

Dopo aver detto addio a “Grey’s Anatomy” nel 2015, dopo undici stagioni, Dempsey si è guadagnato grazie alla serie tv anche una nomination per la miglior performance come attore maschile ai Golden Globes del 2007. Oltre a una schiera di donne innamorate e adoranti e contratti da 5 milioni di dollari all’anno.

Non è bastato. Nel corso del ventunesimo episodio dell’undicesima edizione Derek muore in un incidente. Perché? I rumors parlarono allora di un flirt che l’attore aveva avuto con una addetta alla produzione e di cui la moglie era venuta a conoscenza tramite Ellen Pompeo, che era sua amica. I rapporti tra i due attori si deteriorarono e il clima divenne “tossico” al punto che la stessa regista Shonda Rhimes decise di allontanare Dempsey.

Le altre interpretazioni importanti e la collaborazione con Alessandro Borghi

Tra i numerosi ruoli interpretati da ricordare, nel 2007 quello di avvocato divorzista accanto ad Amy Adams nel film Disney campione d’incassi “Come d’incanto” e con Hilary Swank nel drammatico “Freedom Writers”.

Sempre nel 2007 si è posizionato secondo nella classifica stilata dalla rivista People sugli uomini più affascinanti del pianeta e nello stesso periodo è stato scelto da Versace come volto della campagna uomo. Nel 2008 è diventato il protagonista della commedia romantica “Made of Honor” accanto a Michelle Monaghan.

Nel 2010 ha partecipato a “Valentine’s Day”, una commedia romantica diretta da Garry Marshall, in cui ha recitato insieme a Julia Roberts e Anne Hathaway.