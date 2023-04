Patrizia Grosso, chi è l’ex moglie di Gerry Scotti? Età, lavoro, figli e la storia

Nel 2002 Gerry Scotti, popolare conduttore televisivo amato da grandi e piccini, e la sua prima moglie Patrizia Grosso hanno vissuto una crisi coniugale sempre più evidente che li ha portati al divorzio. Il divorzio è seguito alla nascita del figlio Edoardo Scotti.

La donna ammise al marito di essersi invaghita di un altro uomo, un annuncio che ebbe un impatto significativo sulla vita del conduttore del telegiornale. Anni dopo, ha dichiarato a Vanity Fair: “Il nostro rapporto si è deteriorato, in parte a causa della mia preoccupazione per il lavoro. Mia moglie chiese la separazione perché aveva trovato un altro”.

Gerry Scotti ha parlato apertamente delle difficoltà che ha affrontato durante la separazione dalla moglie Patrizia, affermando che: “Ho sopportato una grande sofferenza. Non avrei voluto separarmi da mio figlio. Tuttavia, ho trovato una casa nelle vicinanze, che mi ha permesso di portarlo a scuola e di fargli visita regolarmente. Eppure, quanti dei miei conoscenti si sono ritrovati a quarant’anni a vivere sul divano della madre e a dover attraversare la città per vedere i figli?”.

È stato riferito che Gerry Scotti e la sua ex moglie, Patrizia Grosso, hanno chiuso la loro relazione.

Per 11 anni, Gerry Scotti e la Grosso hanno avuto un rapporto difficile a causa della crescente popolarità del primo, che richiedeva assenze prolungate dalla famiglia. In una recente intervista a “Verissimo”, Gerry ha rivelato ai microfoni di Silvia Toffanin:

“Ha chiesto la separazione perché aveva trovato un’altra persona. Quando ho capito che si era rotto un vaso che non si sarebbe più aggiustato, ne ho sofferto molto. Non mi sono mai vergognato di niente, ma quando mi sono separato per poi arrivare al divorzio mi vergognavo di aver finito la storia della mia famiglia. Ho dovuto fare le valigie e uscire da casa mia, il posto dove era nato e viveva mio figlio”

L’occupazione di successo del conduttore ha reso necessarie lunghe assenze da casa, che purtroppo hanno esacerbato le sue difficoltà coniugali. Scotti, come riportato da Caffeina Magazine, ha dichiarato: “Ho dovuto lasciare la casa in cui è nato e cresciuto mio figlio… Grazie al mio lavoro ho potuto evitare le insidie dell’autocommiserazione”.

Anni dopo lo scioglimento del loro matrimonio, Gerry Scotti e la sua ex moglie non sono riusciti a riconciliarsi. Il conduttore ha commentato il fallimento dell’unione dicendo: “Il fatto che il mio sia affondato è stato un fallimento”. Non si sa se i due siano riusciti a ripristinare il loro rapporto, ma hanno avuto in dono un nipotino, Edoardo Scotti.

Dal punto di vista sentimentale, Patrizia Grosso è attualmente impegnata in una relazione con lo stimato imprenditore Guido Veneziani, che ricopre il ruolo di coordinatore editoriale per le riviste del suo stesso nome. Allo stesso modo, Gerry Scotti ha riallacciato la sua storia d’amore nel 2004 con l’architetto Gabriella Perino, conosciuta nella scuola del figlio.