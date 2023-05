Patty Pravo: Scopri i Sei Mariti che Hanno Attraversato la Vita dell'Iconica Cantante Italiana - Controcopertina

Patty Pravo è una delle voci femminili che ha lasciato un’impronta indelebile nella storia della musica italiana. Nel corso della sua carriera, ha calcato palcoscenici di grande prestigio e ha regalato al mondo brani che ancora oggi risuonano nell’immaginario collettivo.

Patty Pravo: Alla scoperta dei suoi sei mariti

Patty Pravo, all’anagrafe Nicoletta Strambelli, è una cantante italiana nata a Venezia nel 1949. Fin dalla giovinezza, ha mostrato una grande passione per la musica, iniziando a studiare danza e pianoforte presso il celebre Teatro La Fenice di Venezia. Successivamente, ha proseguito i suoi studi al conservatorio. Tuttavia, a seguito della scomparsa del nonno, ha deciso di lasciare Venezia per trasferirsi a Roma, dove il suo talento non è passato inosservato all’agente Alberigo Crocetta, che l’ha ribattezzata “La ragazza del Piper”.

Da quel momento, ha intrapreso una lunga e affascinante carriera che l’ha consacrata come una delle cantanti più amate di tutti i tempi.

I Mariti di Patty Pravo: Una Vita Sentimentale nel Mondo dello Spettacolo

La vita di Patty Pravo è stata spesso oggetto di dibattito, soprattutto per via dei suoi numerosi matrimoni con personaggi del mondo dello spettacolo.

In tutto, la cantante ha convolato a nozze sei volte, e qui di seguito ti presentiamo i suoi mariti in ordine cronologico:

Gordon Angus Faggetter: Batterista della band inglese Cyan Three, Patty Pravo è stata legata a lui per quattro anni. Franco Baldieri: Arredatore romano, Patty Pravo ha sposato Baldieri nel 1972. Tuttavia, la loro relazione si è conclusa poco dopo a causa dell’omosessualità di lui. Paul Jeffery: Chitarrista inglese con il quale si è sposata a Bali nel 1976. Paul Martinez: Bassista statunitense, Patty Pravo ha sposato Martinez in California nel 1978. John Edward Johnson: Chitarrista di origini americane, Pravo ha contratto matrimonio con Johnson a San Francisco nel 1982. Riccardo Fogli: Ultimo marito dell’artista, Riccardo Fogli, componente storico dei Pooh. La coppia ha celebrato il loro matrimonio nel 1974 in Scozia.

La vita sentimentale di Patty Pravo ha attraversato un cammino tortuoso, ma la sua determinazione nel mondo della musica non ha mai vacillato. Oltre a lasciare un’impronta indelebile con le sue interpretazioni, la sua vita privata ha catturato l’attenzione del pubblico per la sua straordinaria storia d’amore.