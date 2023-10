Pensioni 2024: Nuove Regole per i Contributivi dai 64 ai 71 anni di Età

Le pensioni contributive stanno per subire importanti cambiamenti nel 2024, come rivelato dalla bozza della legge di Bilancio appena resa pubblica. Queste modifiche porteranno vantaggi in alcune circostanze e svantaggi in altre per i lavoratori senza contributi prima del 1996. In questo articolo, risponderemo alle domande di Pamela e Davide e spiegheremo le nuove regole per il pensionamento contributivo.

Cosa Cambia per il Pensionamento Contributivo nel 2024?

La bozza della legge di Bilancio del 2024 porta alcune modifiche significative per i lavoratori contributivi. Ecco cosa è emerso:

Pensione di Vecchiaia più Semplice

Per chi è privo di contributi prima del 1° gennaio 1996, il pensionamento di vecchiaia diventerà più semplice dal 2024. Anche i contributivi puri potranno accedervi a 67 anni di età e 20 anni di contributi, anche se la pensione non supera l’importo di 1,5 volte l’assegno sociale.





Pensione Anticipata più Complicata

Le pensioni anticipate contributive, invece, diventano più complicate. La bozza della legge di Bilancio prevede un aumento del requisito da 2,8 volte l’assegno sociale a 3,3 volte.

Come Funzionerà il Pensionamento Contributivo nel 2024

Ecco come andranno in pensione i contributivi puri alla luce delle nuove regole:

A 64 Anni: La pensione anticipata sarà possibile se si hanno 20 anni di contributi versati, ma con una pensione almeno pari a 3,3 volte l’assegno sociale. A 67 Anni: Saranno richiesti 20 anni di contributi, indipendentemente dall’importo della pensione o, almeno, se la pensione non è inferiore all’assegno sociale. A 71 Anni: Non ci saranno più vincoli e si potrà andare in pensione anche con solo 5 anni di contributi.

Le modifiche alle pensioni contributive per il 2024 comporteranno un’agevolazione per alcuni lavoratori, ma una maggiore complessità per altri. È importante comprendere le nuove regole e pianificare il proprio pensionamento di conseguenza. Se hai domande o dubbi sulla tua situazione, è consigliabile consultare un esperto previdenziale o un consulente finanziario. La tua pensione è un passo importante nella tua vita, quindi assicurati di essere informato.