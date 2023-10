Pensioni e Flat Tax Sparite: Salvini e la Sua Manovra Waterloo

Il leader leghista ritira le promesse e si concentra su Ponte e Canone Rai, ma le coperture restano un punto interrogativo

Durante la campagna elettorale, Matteo Salvini aveva fatto grandi promesse: abolire la riforma Fornero e introdurre una flat tax al 15%. Ora, più di un anno dopo essere diventato vicepremier e ministro, il leader leghista è costretto a ritirare queste promesse. In una conferenza stampa, non parla più di pensioni e tasse piatte, ma si concentra su Ponte e canone Rai. Tuttavia, i risultati ottenuti sembrano limitati, e le coperture finanziarie restano un punto interrogativo.

Il “Collegamento Stabile” tra Sicilia e Calabria

Salvini si è congratulato per l’individuazione della copertura finanziaria di 12 miliardi di euro per il “collegamento stabile tra Sicilia e Calabria” nella legge di bilancio approvata dal Consiglio dei ministri. Tuttavia, fonti del governo suggeriscono che queste risorse esistano solo sulla carta, e che “l’anno prossimo si vedrà”. Al momento, l’unica cosa concreta è l’allocazione di alcune centinaia di milioni per avviare i cantieri.

Il Canone Rai e il Taglio da 90 a 70 Euro

Per quanto riguarda il canone Rai, il governo ha annunciato un taglio da 90 a 70 euro “in bolletta”. Tuttavia, il taglio sembra concentrarsi sull’importo annuale pagato in bolletta, senza fornire dettagli su come verrà effettivamente coperto. Alcune stime suggeriscono che il costo del taglio potrebbe essere di 400 milioni di euro, e la copertura potrebbe comportare un aumento di altre tasse o lo spostamento del pagamento del canone su altre utenze, come quella telefonica.

La Delusione sulle Pensioni

La Lega aveva promesso una grande riforma delle pensioni, ma questa è stata rinviata nuovamente a causa della mancanza di risorse. Le risorse disponibili verranno utilizzate per alleggerire il carico fiscale per le famiglie meno abbienti. Non sono state avanzate nuove proposte per le pensioni, e perfino la Quota 103 è stata sostituita da Quota 104.

Salvini in Difficoltà

In conclusione, questa manovra rappresenta una sconfitta per Matteo Salvini, che ha dovuto ritirare molte delle promesse fatte durante la campagna elettorale. Il suo focus ora si concentra su Ponte e canone Rai, ma le coperture finanziarie rimangono ambigue. La manovra deve ancora affrontare il suo iter parlamentare, e l’incertezza regna su come saranno effettivamente finanziate queste misure. Salvini, nel frattempo, cerca di limitare i danni e coprire la sua sconfitta.