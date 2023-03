“Per quale motivo è necessario indossare la parrucca?” Alessandra Celentano suscita interesse per il suo nuovo stile in Amici: si scopre la ragione

La seconda puntata del serale di “Amici di Maria De Filippi” si è svolta sabato 25 marzo. I concorrenti del programma, divisi in tre squadre, si sono esibiti sotto la guida dei coach Lorella Cuccarini, Emanuele Lo, Alessandra Celentano, Rudy Zerbi, Arisa e Raimondo Todaro. La giuria era composta da tre nuovi membri: Cristiano Malgioglio, Michele Bravi e Giuseppe Giofrè. Dopo le esibizioni di Aaron, Piccolo G e Isobel, Piccolo G è risultato il primo eliminato della puntata, seguito da Gianmarco.

Alessandra Celentano, una delle coach del programma, è stata parte integrante di “Amici di Maria De Filippi” sin dalla sua prima edizione nel 2002. La sua popolarità televisiva le deriva proprio da questo programma. Nota per i suoi commenti pungenti e velenosi, durante la puntata di sabato ha avuto una lite con il collega Emanuele Lo. Tuttavia, la coach ha anche catturato l’attenzione per il suo nuovo look, che comprendeva una parrucca.

La scelta di indossare una parrucca è stata motivata dal fatto che Alessandra Celentano voleva i capelli corti, ma non aveva il coraggio di tagliarli. Per questo motivo, ha deciso di mostrarsi con un nuovo look indossando parrucche con tagli diversi. La padrona di casa, Maria De Filippi, ha notato questo cambiamento e ha fatto una domanda sulla parrucca durante la puntata. La risposta di Alessandra Celentano è stata che aveva deciso di indossare una parrucca perché voleva mantenere i capelli corti, ma non aveva il coraggio di tagliarli.

In conclusione, la seconda puntata del serale di “Amici di Maria De Filippi” ha visto i concorrenti sfidarsi sotto la guida dei coach e la giuria composta da tre nuovi membri. La lite tra Alessandra Celentano e Emanuele Lo e il nuovo look della coach hanno catturato l’attenzione durante la puntata.