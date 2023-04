Perché Deborah la figlia di Sandra Milo ha un cognome diverso dai fratelli Ciro e Azzurra? La verità

Il percorso sentimentale di Sandra Milo è stato tutt’altro che semplice. A soli 15 anni è stata travolta da una storia d’amore e ha sposato il marchese Cesare Rodighiero, ma non era destino e il matrimonio è finito dopo soli 21 giorni. Nonostante ciò, il suo spirito appassionato non ha mai vacillato.

Con un ritrovato senso di sicurezza emotiva, Sandra Milo intraprese una relazione di 11 anni con Moris Ergas, dalla quale nacque la sua prima figlia nel 1963. Ma cosa sappiamo degli altri figli di Sandra Milo, nati da questa unione appassionata?

Che donna incredibile è Deborah Ergas, la figlia maggiore di Sandra Milo!

Deborah Ergas, l’amata figlia di Moris Ergas, è nata nel 1963 ed è un’appassionata giornalista dall’età di 28 anni. È nata a Milano, ma ha iniziato la sua carriera a Roma, diventando rapidamente una figura di spicco nelle emittenti locali della capitale negli anni Ottanta. È passata poi a Mediaset, che allora era ancora conosciuta come Fininvest, e da allora ha continuato a prosperare.

Dal 1993 Deborah Ergas lavora con passione nel servizio pubblico e ne è immensamente orgogliosa. Da allora è stata corrispondente del programma La Vita in Diretta e i suoi contributi sono stati preziosi. Deborah è entusiasta di essersi trasferita in Rai ed è orgogliosa della responsabilità che le è stata affidata.

Quale potrebbe essere il motivo per cui Deborah ha un nome diverso da quello degli altri figli di Sandra Milo?

Molti sono rimasti perplessi dal fatto che gli altri due figli di Deborah Ergas e Sandra Milo, Ciro e Azzurra, abbiano il cognome De Lollis. La risposta a questo enigma si trova nella passionale vita sentimentale di Sandra Milo, che è all’origine dei due diversi cognomi.

Con grande passione, Deborah è nata dal legame tra l’attrice e Moris Ergas, mentre Ciro e Azzurra sono stati partoriti da Ottavio De Lollis. Ma che fine hanno fatto gli altri figli di Sandra Milo, oltre alla già citata Deborah?

Il legame passionale tra Ciro De Lollis e Vanessa Ceccarini è innegabile, avendo prodotto il bellissimo bambino Flavio Milo De Lollis. Il rapporto tra Sandra e Ciro è davvero notevole, come dimostrano le loro parole sincere condivise in televisione. Ciro è noto anche per un incidente inaspettato avvenuto nel 1990, quando una donna chiamò il programma che Milo conduceva e riferì falsamente che Ciro era stato ricoverato in ospedale in gravi condizioni.

Azzurra De Lollis è entrata in questo mondo in condizioni precarie, senza respirare e con il cuore e i muscoli fermi. Eppure, in un miracoloso susseguirsi di eventi, ce l’ha fatta. La sopravvivenza di Azzurra è attribuita al potere di guarigione di Madre Maria Pia Mastena, fondatrice dell’Ordine del Volto Santo. Questa straordinaria impresa di fede è stata premiata nel 2005 con la beatificazione della suora.