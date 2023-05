Perchè Google ha dedicato il Doodle di oggi domenica 7 maggio a Johannes Brahms? Cosa sappiamo

Johannes Brahms: il compositore tedesco che ha lasciato un’eredità musicale immortale

Il 7 maggio 2023 Google dedica il suo Doodle a Johannes Brahms, uno dei più grandi compositori tedeschi del XIX secolo. Scopriamo insieme chi era Brahms e perché la sua musica è ancora oggi amata in tutto il mondo.

Chi era Johannes Brahms?

Nato ad Amburgo il 7 maggio 1833 da una famiglia modesta di musicisti, Johannes Brahms mostrò fin da bambino un talento musicale innato. Iniziò a studiare il pianoforte all’età di sette anni e successivamente la composizione sotto la guida di Eduard Marxsen, prendendo anche lezioni di corno e violoncello. A dieci anni tenne il suo primo concerto pubblico e, a tredici anni, iniziò a suonare nei locali di Amburgo e a dare lezioni di piano per contribuire al bilancio familiare.

La carriera di Brahms iniziò presto e fu caratterizzata dalla sua versatilità: non solo si dedicò alla composizione, ma anche alla direzione d’orchestra e alla sua attività concertistica, spesso insieme con il grande violinista Joseph Joachim. Lavorò molto anche sulla scrittura per voce, costituendo e dirigendo per tre anni un coro femminile ad Amburgo. L’attività con il coro, che continuò alla corte di Detmold e poi alla Singakademie di Vienna, fu importante per la composizione.

Nel 1862 Brahms si trasferì a Vienna, che dall’anno successivo divenne il suo principale luogo di residenza. Qui, in 20 anni di vita, poté dedicarsi soprattutto alla composizione, creando una vasta produzione musicale che comprende opere per pianoforte, musica da camera, lieder e opere orchestrali. La sua musica è stata influenzata in modo particolare da Bach, Haydn, Mozart, Beethoven e Schubert, ma Brahms cercò di sviluppare la loro tradizione musicale creando un suo stile personale e unico. La sua musica è caratterizzata da un forte senso dell’armonia, dalla melodia espressiva e dall’uso virtuosistico delle variazioni tematiche.

La carriera musicale di Brahms fu molto apprezzata e influente sulla musica classica successiva, soprattutto sulla musica romantica. La sua eredità musicale è stata celebrata in molti modi diversi, tra cui festival di musica, concerti e opere teatrali. Tra i suoi lavori più famosi si trovano le quattro sinfonie, il Concerto per violino, il Concerto per pianoforte n.2 e la Serenata n.1 in re maggiore.

La vita di Johannes Brahms

Oltre alla sua eredità musicale, Brahms era anche noto per la sua personalità riservata e schiva. Non si sposò mai e trascorse gran parte della sua vita a Vienna, circondato dai suoi amici più intimi. Fu molto legato alla sua amica Clara Schumann, ma il loro rapporto rimase sempre platonico. Morì a Vienna di un tumore maligno il 3 aprile