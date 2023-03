“Perché hai avuto un infarto”: Jerry Calà, insulti sconvolgenti dopo l’episodio di malore; la risposta è categorica

Jerry Calà, l’attore è stato colpito da un infarto lo scorso venerdì. Il manager Alex Intermite ha rassicurato sulle sue condizioni recentemente: “Sta bene, per fortuna l’infarto è stato intercettato in tempo. Voglio tranquillizzare tutti, poiché ho notato titoli allarmanti sul web. Ho visitato Jerry questa mattina e abbiamo avuto una lunga conversazione. Fortunatamente sta bene. Gli è stato inserito uno stent coronarico. Rimarrà ancora qualche giorno in clinica, dopodiché riprenderà il lavoro”. Tuttavia, l’accaduto ha suscitato preoccupazione in Calà e negli altri.

“È stato un evento inaspettato, dato che Jerry è sempre molto attivo, impegnandosi in diversi progetti e spettacoli. Ha avvertito un malessere mentre dormiva, abbiamo chiamato il 118 per capire cosa stesse accadendo e per fortuna è stato trasportato prontamente in ospedale, quindi abbiamo agito tempestivamente. Ora lo lasciamo riposare per un po’”.

Durante l’evento Capri Hollywood, Jerry Calà aveva annunciato il suo nuovo progetto. “A partire da febbraio, girerò un film a Napoli, nel quale sarò regista, attore e sceneggiatore. Ho già effettuato sopralluoghi a Monte di Procida, un luogo straordinario, ma ambienterò la storia anche a Ischia, poiché desidero rilanciare l’isola come luogo cinematografico, famosa per questo fin dagli anni ’60”.

“La trama ruoterà attorno al rapimento di una star, ma non posso rivelare ulteriori dettagli. Sarà prodotto in collaborazione con una casa di produzione napoletana e includerà attori partenopei”. Tra i numerosi messaggi di sostegno all’amatissimo attore italiano, alcuni hanno inondato i profili social di Calà di insulti, sostenendo che l’infarto sia stato causato dal vaccino Covid. Questa mattina, Jerry, che è già stato trasferito dall’unità di terapia intensiva, ha risposto agli haters.

“Sono stato informato di commenti spregevoli riguardo al mio incidente e infatti non li leggo affatto”. Jerry Calà ha 71 anni ed è stato sposato per tre anni con Mara Venier: il loro rapporto è terminato a causa dei ripetuti tradimenti dell’attore.