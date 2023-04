Perché Luigi Strangis e Alex hanno litigato? La verità

Parliamo dei due ex allievi di Amici 2021, Luigi Strangis e Alex, che lo scorso anno hanno fatto discutere. I due amici hanno avuto un’accesa discussione, ma qual è stata la causa e come vanno d’accordo ora? Scopriamolo.

Avete sentito parlare del dramma tra Luigi e Alex di Amici 2021?

Per comprendere il legame tra Luigi e Alex di Amici 2021, è importante guardare al passato. Luigi Strangis è entrato nella scuola prima di Alex. Entrambi hanno un profondo amore per la musica e un fascino magnetico che li contraddistingue. Da quando si sono iscritti, si sono avvicinati sia in casa che in sala prove.

Alex e Rudy sono stati compagni affiatati, uniti nei momenti di difficoltà e nei momenti di gioia. Purtroppo, un incidente avvenuto a fine marzo ha provocato una frattura tra i due, a partire dal veemente disaccordo di Alex con Rudy Zerbi.

Nonostante lo studente sostenga che l’insegnante lo critichi solo nella scrittura, è importante considerare i ragazzi che non sanno nemmeno come iniziare a scrivere una canzone. Luigi, essendo amico dello studente, non si aspettava un commento così duro da una persona che ha sempre ammirato.

Il vincitore dell’anno scorso ha accusato Alex di parlare male e di puntare il dito quando dovrebbe farsi valere. Ha inoltre affermato che Alex ha la tendenza a screditare gli altri parlando male di loro quando non ci sono. Questo commento ha scatenato una discussione.

I due hanno avuto un’accesa discussione, con parole che potrebbero essere state dette nella foga del momento. Ma qual è ora lo stato della loro relazione?Come descriverebbe l’attuale legame tra Luigi Strangis e Alex?

Il legame sbocciato tra Alex e Luigi è stato ammirato da tutti, quindi non sorprende che la recente disputa tra i due sia stata accolta con sgomento. Recentemente, Vanity Fair ha chiesto a Luigi di partecipare a un’intervista, che lui ha accettato volentieri. Durante l’intervista, Luigi ha parlato del suo attesissimo album e dei successi ottenuti quest’anno. Naturalmente, l’intervistatore non poteva lasciarsi sfuggire l’opportunità di chiedere del suo rapporto con Alex.

È abbastanza chiaro perché a Strangis venga spesso chiesto del suo rapporto con il cantante Alex, vista la storia che li lega. Forse i due non amano il confronto, ma quando gli si pone una domanda, è educato dare una risposta.

Luigi ha infine dichiarato di apprezzare il lavoro e la musica di Alex, ma di dover seguire le proprie strade. Ha poi aggiunto che l’inchiesta su di loro è il risultato dei fatti accaduti a scuola, che sono stati ingigantiti e gonfiati a dismisura.

Luigi e Alex sono amici per la pelle ed è naturale che possano avere dei contrasti o delle incomprensioni. Tuttavia, dalle parole di Luigi emerge chiaramente che la questione è stata completamente risolta e che i due sono tornati in buoni rapporti.