Perché Mario Balotelli non voleva riconoscere Pia la figlia avuta con Raffaella Fico? Cosa sappiamo

Alla nascita di Pia, la figlia di Mario Balotelli e Raffaella Fico, nel 2012, l’interesse dell’opinione pubblica e le discussioni sono state numerose. I media, in particolare la “cronaca rosa” dell’epoca, prestarono molta attenzione alla notizia, con paparazzate e articoli sensazionalizzati. La tumultuosa relazione tra la showgirl e Super Mario aveva vissuto molti alti e bassi, prima di culminare definitivamente nella nascita di Pia.

Grande attenzione è stata data alla polemica sul rifiuto di Mario Balotelli di riconoscere la figlia nata dalla relazione con Raffaella Fico.

Non è chiaro perché Mario Balotelli abbia scelto di non riconoscere la figlia Pia.

In alcune recenti interviste, Raffaella Fico ha chiarito le motivazioni che hanno spinto l’ex fidanzato a non riconoscere la figlia avuta insieme. La showgirl ha confessato che all’epoca erano entrambi molto giovani.

Raffaella Fico ha rivelato che la relazione con Balotelli è nata all’improvviso, come un colpo di fulmine. Non era mai stata così innamorata di qualcuno prima di allora. Inoltre, Balotelli aveva vissuto un’adolescenza difficile, che gli aveva fatto adottare comportamenti che non rispecchiavano il suo vero carattere, ma che gli erano stati imposti.

Alla nascita di Pia, sia la madre che il padre erano ancora relativamente giovani e hanno vissuto un cambiamento drammatico nella loro vita, come è tipico dei giovani genitori che non avevano previsto l’arrivo di un bambino.

Nonostante Balotelli e Raffaella Fico siano personaggi noti, le loro relazioni potrebbero non essere molto diverse da quelle di altre persone. In definitiva, Balotelli era troppo giovane e potenzialmente non sufficientemente maturo per gestire la responsabilità della paternità.

Ne sono seguite numerose discussioni, numerose accuse e alla fine, dopo qualche anno, Mario Balotelli ha accettato la paternità della figlia avuta da Raffaella Fico.

Come è cresciuta la piccola Pia

È risaputo che la relazione sentimentale tra Balotelli e Raffaella Fico non è durata. Nonostante l’intensità e l’importanza della storia d’amore per entrambe le parti, non è sempre detto che una storia d’amore duri fino alla fine, e in questo caso i due individui hanno preso strade diverse.

Pia è stata cresciuta dalla madre e ha ricevuto tutto l’amore e le cure che le spettavano. A un certo punto, anche il padre, Mario, è stato presente nella sua vita. Sebbene inizialmente il loro rapporto non fosse ideale, Mario si sforzò di rimediare ai suoi errori quando nacque Pia.