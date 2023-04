Perché Morgan è stato sfrattato? La verità

Morgan è una forza incredibile della televisione italiana! Non solo è un incredibile musicista e produttore, ma è anche una forza di intrattenimento che ha dato vita a innumerevoli serate. Purtroppo, da un po’ di tempo non lo si vede più sul piccolo schermo e qualche anno fa è stato addirittura crudelmente allontanato da casa sua. Ma qual è stata la causa di questo evento straziante?

Morgan, qualcosa in lui

Marco Castoldi, meglio conosciuto come Morgan, è nato a Milano il 23 dicembre 1972. Cresciuto in un piccolo paese della Brianza monzese, sviluppa fin da piccolo una profonda passione per la musica. Amante della chitarra e del pianoforte, si iscrive al Conservatorio, ma non porta a termine gli studi. In questo periodo sceglie il suo nome d’arte, ispirato a Henry Morgan.

Nel 1991 Morgan fonda il gruppo musicale Bluvertigo e quattro anni dopo esce il loro album di debutto. Nonostante l’ultimo posto a Sanremo, Morgan non si lascia scoraggiare e intraprende un’entusiasmante carriera da solista. Purtroppo, nel corso del suo percorso, Morgan ha dovuto combattere con problemi di droga, ma ha perseverato e ne è uscito vincitore nonostante le difficoltà.

È incredibile pensare a dove abbia vissuto Morgan dopo la sua eliminazione!

Dal 2000 al 2006 ha avuto una relazione appassionata e tumultuosa con Asia, figlia di Dario Argento, e dalla loro unione è nata Anna Lou. Quando la loro storia d’amore si è conclusa, ha chiesto la mano a una concorrente di X-Factor, Jessica Mazzoli, e dalla loro relazione è nata un’altra figlia. Jessica ha poi partecipato al Grande Fratello Vip.

Nonostante il successo di Morgan, le sue ex compagne lo hanno accusato di aver trascurato le figlie e di non aver versato loro gli alimenti dovuti. Inoltre, ha avuto una serie di scontri con la legge che lo hanno portato a essere sfrattato da casa. Ma perché?

Quale insondabile ingiustizia ha fatto sì che Morgan venisse sfrattato dalla sua amata casa? Scoprire la verità è essenziale.

Dal 2017 lo sfratto di Morgan incombeva su di loro, ma solo nel 2019 è stato finalmente eseguito. Asia Argento e Jessica Mazzoli hanno denunciato il disinteresse del cantante nei confronti delle figlie e il mancato versamento del mantenimento per loro. Questa situazione straziante va avanti da troppo tempo e deve essere risolta.

Con un appello appassionato, la figlia di Dario Argento ha implorato il tribunale di intervenire e pignorare la casa di Morgan a Monza in via Adamello. Dopo essere stata messa all’asta, si è scoperto che il prezzo di vendita era di circa 328 mila euro. La sfortunata causa di questo pignoramento e del successivo sfratto era dovuta alla mancanza di alimenti.