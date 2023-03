“Perché sta con Antonella”. GF Vip 7, Tavassi choc su Donnamaria: esce tutto allo scoperto

Durante la puntata di lunedì del GF Vip 7, Nikita Pelizon è stato annunciato come quinto finalista, mentre Alberto De Pisis ha battuto Luca Onestini al televoto lampo. L’ex tronista di Uomini e Donne è stato eliminato con grande sorpresa degli altri coinquilini e del conduttore Alfonso Signorini. De Pisis aveva nominato Onestini, sicuro che sarebbe stato lui a lasciare la casa.

Durante la diretta del GF Vip 7 si è assistito a un nuovo scontro tra Micol Incorvaia e Antonella Fiordelisi. Dopo la sua eliminazione dalla casa, Incorvaia è riuscita a parlare con Fiordelisi dallo studio di Cinecittà, con il conduttore del programma Alfonso Signorini che ha dato il via alla lite tra le due.

Durante il GF Vip 7, la Tavassi ha commentato le rivelazioni di Antonella su Edoardo.

Il discorso tra Micol e Antonella è abbastanza amichevole, in quanto Fiordelisi spiega che Edoardo Donnamaria ha tolto i segui a Micol e Clizia e ha fatto un paragone tra lei e una Ferrari e una Panda, facendo riferimento a una battuta che la Tavassi aveva fatto a Donnamaria in passato. “Chiudiamo questa conversazione, mi sorprende che tu ti rivolga a me in questo modo”, ha replicato Incorvaia al GF Vip 7.

Antonella Fiordelisi ha dichiarato di essere arrivata qui perché sentiva che il suo trattamento non era adeguato. Ha inoltre affermato che, sebbene Edoardo ne capisca di più, i fan l’hanno votata e hanno assistito alla sua lotta. Inoltre, ha sottolineato che ha giocato in modo indipendente e che Edoardo le ha tolto il sostegno.

Micol Incorvaia è rimasta senza parole in risposta alle scuse di Fiordelisi per avergli tolto il follow, affermando di non avere alcuna giustificazione per esprimere negatività.

Molti utenti di Twitter hanno condiviso lo stesso sentimento dopo la puntata del GF Vip 7, in cui i finalisti hanno commentato le parole di Antonella. È stato scoraggiante assistere a un livello di conversazione così basso.

Edoardo Tavassi è rimasto stupito dalla rivelazione dell’ex vippona del GF Vip 7. Successivamente, Edoardo Donnamaria ha rimosso il follow social di Micol e Clizia Incorvaia, che guarda caso è la compagna di uno dei suoi più cari amici, Paolo Ciavarro.

Edoardo Tavassi e Oriana Marzoli hanno entrambi indicato che Donnamaria ha scelto di rimanere con Antonella Fiordelisi per secondi fini, in particolare per ottenere maggiori attenzioni. In precedenza, Donnamaria aveva fatto commenti denigratori su Antonella, ma alla fine aveva scelto di stare con lei.