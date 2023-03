Chi è Patrizia Vacondio la moglie di Nek: tra loro ci fu un tradimento e perdono

Patrizia Vacondio, moglie del noto cantante emiliano Nek (Filippo Neviani), ha avuto una relazione con lui per oltre dieci anni prima di sposarsi nel 2006. Nel 2010 la coppia ha dato il benvenuto alla figlia Beatrice, seconda figlia di Vacondio. Prima della relazione con il famoso cantante, Vacondio ha avuto una figlia, Martina.

Patrizia Vacondio è nata nel 1973 a Sassuolo, la stessa città natale del futuro marito. Tra i due è scattato un feeling immediato e, dopo 11 anni di vita insieme, si sono sposati. Patrizia era già madre di Martina, che aggiunge al proprio il cognome del patrigno “Neviani”.

Durante un’apparizione al Maurizio Costanzo Show, il cantante ha rivelato di aver informato i genitori della sua relazione sentimentale mostrando loro una fotografia di Patrizia, seguita da una discussione sulla presenza di Martina, che all’epoca aveva circa un anno.

Nel corso della loro lunga relazione, la coppia ha affrontato numerose sfide. Il cantante di Laura, recentemente intervistato da Vanity Fair in merito alla sua partecipazione al Festival di Sanremo con il brano “Fatti Avanti Amore”, ha confessato di essere stato infedele alla moglie e alla madre di sua figlia.

Attualmente tra Nek e Filippo Neviani c’è uno stato di armonia, testimoniato dalle numerose foto di famiglia e di coppia che hanno condiviso su Instagram, con la più popolare postata per celebrare il loro anniversario di matrimonio il 28 maggio 2018. Parlando di come hanno superato un momento difficile della loro relazione, Filippo Neviani ha detto che si sono riconciliati “ammettendo l’errore, chiedendo scusa”.

Patrizia Vacondio, classe 1972, moglie del cantante emiliano Nek, non è nuova alla condivisione di scatti di coppia su Instagram. Con un profilo seguito da oltre 30.000 persone, la Vacondio, che non fa parte del mondo dello spettacolo, posta spesso foto di sé con il marito e le figlie.

In un’intervista rilasciata qualche anno fa al settimanale Visto, la donna ha parlato del marito, definendolo “molto protettivo” e sottolineando che è un padre troppo ansioso per la piccola Beatrice, che ha descritto come “una bambina energica e sempre in movimento”.