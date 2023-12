Una lite furibonda in studio ha scosso il mondo televisivo, coinvolgendo il conduttore Pierluigi Diaco e la giornalista Vira Carbone. Ciò ha portato all’annullamento di un’intera puntata di “BellaMà,” e le ragioni dietro questa rottura sono degne di nota. In questo articolo, esamineremo nel dettaglio l’incidente, risalendo alle radici di questa discordia tra i due protagonisti televisivi.

Il Punto di Rottura tra Diaco e Carbone: La tensione tra Pierluigi Diaco e Vira Carbone ha una storia che risale al 2019, quando Diaco era il conduttore del programma “Io e Te.” Durante una puntata dedicata all’uso pericoloso dei telefoni cellulari, si è verificato un momento di ironia: il telefono di Vira Carbone ha squillato in diretta. La reazione di Diaco è stata fulminea, criticando aspramente l’uso del cellulare in uno studio televisivo. Le scuse di Carbone non hanno attenuato la sua ira, ma ha spiegato che aveva portato il telefono in studio per uno sketch. Questo episodio ha seminato i semi dell’antipatia tra i due.

La Lite Furiosa a Bella Mà: Quattro anni dopo, Diaco e Carbone si sono scontrati nuovamente nello studio di “BellaMà,” con Diaco come conduttore. Le tensioni erano palpabili fin dall’inizio. Alla base delle discordie, sembra esserci stato un disaccordo riguardo alle richieste del conduttore durante la performance di “Basta un poco di zucchero e la pillola va giù.” Carbone avrebbe chiesto il playback, scatenando la furia di Diaco. Il conduttore ha lanciato una frecciatina velenosa, sottolineando la sua infelice esperienza passata con il telefono di Carbone.





La giornalista ha cercato di sdrammatizzare la situazione, ma Diaco ha respinto l’idea di un’amicizia tra loro, dicendo che non si sentono da cinque anni. Durante la puntata, Diaco ha interrotto più volte l’altra opinionista, Luana Ravegnini, e ha colpito Carbone con un commento tagliente: “Non dev’essere per niente facile creare sintonia con te.”

La Fuga di Vira Carbone: La situazione è peggiorata quando Vira Carbone ha deciso di lasciare lo studio, rifiutandosi di firmare la liberatoria per la puntata. Questa mossa ha costretto gli autori a registrare nuovamente l’intera puntata del programma, aggiungendo ulteriori tensioni a un incontro già burrascoso tra i due.

In conclusione, il confronto acceso tra Pierluigi Diaco e Vira Carbone è stato un momento televisivo di grande tensione, che ha portato all’annullamento di una puntata di “BellaMà.” La loro storia di antipatia risalente al 2019 ha trovato un nuovo capitolo nella loro recente lite in studio. Resta da vedere se questi due protagonisti televisivi potranno mai superare le loro differenze.