Pierpaolo Pretelli, chi è il fidanzato di Giulia Salemi

Pierpaolo Pretelli, l’uomo che ha conquistato Giulia Salemi al Grande Fratello Vip 5, è un vero e proprio seduttore!

È adorata dai telespettatori del Grande Fratello vip 5, dove è diventata una social media influencer con il suo stile e la sua storia d’amore con il velino moro Pierpaolo Pretelli. Ora Giulia conduce un programma tutto suo, Salotto Salemi 2, su La5 dal 12 ottobre alle 23.30 ogni mercoledì sera. Tra Giulia e Pierpaolo c’è un amore indistruttibile che trascende le mura della casa più spiata d’Italia, anche dopo la fine del reality.

Giulia non si aspettava di trovare l’uomo della sua vita, ma Pierpaolo l’ha conquistata con la sua bontà, la sua simpatia e il suo carisma. Ora vivono insieme e i genitori di lei lo adorano. Il matrimonio potrebbe essere all’orizzonte per i due ex del Grande Fratello Vip 5? Lei aspetta con ansia l’anello e sa che la proposta arriverà al momento giusto.

Giulia Salemi desidera ardentemente sposare Pierpaolo Pretelli: quale sarà la risposta di lui al suo appassionato desiderio?

Pierpaolo Pretelli non ha ancora fatto la romantica proposta di matrimonio a Giulia Salemi. Cosa sta aspettando? L’ex vip del Grande Fratello 5 è attualmente molto impegnato professionalmente, conducendo la festa del GFvip con Soleil Sorge. Ma sicuramente è arrivato il momento di fare il grande passo e professare il suo amore appassionato a Giulia Salemi!

Dopo aver raggiunto la notorietà come velino moro di Striscia la notizia, la fama di Pierpaolo Pretelli è salita alle stelle con il successo al Grande Fratello vip 5. Il suo talento è stato ulteriormente messo in luce dalle sue imitazioni a Tale e quale show, e ora il suo obiettivo è il ruolo di conduttore televisivo: attualmente conduce il format web GFVIP party, in streaming su Mediaset infinity. La sua ambizione e la sua grinta sono davvero stimolanti!