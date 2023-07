Pomeriggio Cinque si rinnova: La nuova conduttrice ufficiale di Mediaset dopo Barbara D'Urso - Controcopertina

Addio a Barbara D’Urso: La nuova conduttrice che rivoluziona Pomeriggio Cinque su Mediaset

Dopo 15 anni alla guida di Pomeriggio Cinque, Barbara D’Urso lascia Mediaset. La notizia è stata ufficializzata da un comunicato rilasciato da Mediaset e successivamente confermata da Pier Silvio Berlusconi durante la presentazione dei palinsesti della rete per la prossima stagione televisiva. La conduttrice ha anche commentato questa decisione, come abbiamo riportato nell’articolo precedente. Nel comunicato si legge: “Canale 5 e Barbara D’Urso hanno concordato che, a partire dalla prossima stagione, l’artista non condurrà più Pomeriggio Cinque”.

Ringraziamenti e nuovi progetti

Mediaset ha espresso gratitudine a Barbara per la sua professionalità e per l’enorme lavoro svolto nel programma pomeridiano della rete. Il contratto dell’artista è in vigore fino a dicembre 2023. Canale 5 e Barbara D’Urso intraprenderanno la ricerca di nuovi progetti editoriali. Questo concetto è stato ribadito dall’amministratore delegato dell’azienda durante la conferenza stampa di presentazione dei palinsesti Mediaset 2023/2024.

La nuova conduttrice di Pomeriggio Cinque dopo Barbara D’Urso

Pier Silvio Berlusconi ha confermato l’addio di Barbara D’Urso, anche se la conduttrice ha ancora un contratto in corso fino a dicembre 2023. Berlusconi ha ringraziato Barbara per il suo straordinario lavoro, la sua professionalità e il suo impegno. Ha rivelato che Barbara aveva chiesto un rinnovo del contratto e una garanzia per un prime time all’anno, ma senza un progetto specifico, queste garanzie non sono state concesse.

È emerso che forse Pomeriggio Cinque era diventato una sorta di “gabbia” per Barbara, un po’ troppo stretta. Quindi, chi prenderà il suo posto? Dopo i vari rumors degli ultimi giorni, finalmente la curiosità del pubblico viene soddisfatta. È ufficiale: Myrta Merlino sarà la nuova conduttrice di Pomeriggio Cinque.

Myrta Merlino: la nuova conduttrice

L’annuncio è stato fatto da Pier Silvio Berlusconi durante la presentazione dei palinsesti Mediaset, anche se la notizia circolava da diversi giorni. La sostituta di Barbara D’Urso sarà proprio Myrta Merlino, che aveva lasciato La7. A partire da settembre, ritroveremo Myrta Merlino a Pomeriggio Cinque, ma con una novità: lo show si sposterà da Milano a Roma. Quindi, ci saranno due grandi cambiamenti nel contenitore pomeridiano di Canale 5.

Conclusione: L’addio di Barbara D’Urso da Pomeriggio Cinque segna un nuovo capitolo per il programma.