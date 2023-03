“Potrei lasciarla…”. Edoardo Donnamaria e le inaspettate dichiarazioni riguardo Antonella post GF Vip 7

Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria si sono riavvicinati dopo l’eliminazione di lei dal GF Vip 7 e stanno vivendo le loro prime esperienze di coppia al di fuori del reality di Alfonso Signorini. I due hanno condiviso con il mondo i loro dolci momenti insieme, ma il recente gesto e annuncio di Edoardo ha fatto preoccupare i Donnalisi. Sarebbe straziante vedere realizzarsi ciò che il volto di Forum ha solo presagito.

Nonostante le dure critiche subite, Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria continuano a condividere un amore eterno l’uno per l’altra. Si abbracciano con baci appassionati e sono inseparabili nella loro vita quotidiana. Solo poche ore fa, Edoardo ha immortalato un momento privato di Antonella, esprimendo la sua ammirazione per lei. Siamo certi che il suo annuncio non sarà l’ultima parola sulla questione.

Il GF Vip 7 fa scalpore con Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria: non possiamo ignorarlo!

Gli ex concorrenti del GF Vip 7 passano le notti insieme e sono stati immortalati dalle telecamere anche nel loro stato di sonno più tranquillo. Antonella Fiordelisi è stata amorevolmente ripresa da Edoardo Donnamaria mentre si abbandonava a un sonno sognante. Ma è stata la didascalia scelta dall’ex gieffino a far emozionare i loro fan, che si sono innamorati e hanno desiderato le nozze.

Donnamaria ha scattato una foto di Antonella mentre dormiva e l’ha intitolata: “Rega, seria, mi sa che devo lasciarla andare… troppo bella per me”. E l’ha taggata su Instagram. Le sue parole volevano essere leggere, ovviamente, visto che lei è innegabilmente splendida, e lui non avrebbe mai preso in considerazione l’idea di porre fine alla storia d’amore. Ma la realtà non è questa, infatti i due sono ormai inseparabili e il pensiero che si lascino sembra impossibile. Non ci resta che aspettare e vedere come si evolverà la loro relazione nelle prossime settimane.

Nella splendida giornata del 23 marzo, Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria hanno condiviso un appassionato post su Instagram, pieno di immagini del loro amore. E hanno scelto una bellissima didascalia per accompagnarlo: “Grazie a te so cos’è il vero amore. #donnalisi”.