Programmi Tv Stasera oggi 24 marzo 2023: Film live da non perdere

Non perdete l’occasione di assistere a questa straordinaria serata di televisione: venerdì 24 marzo 2023 la Rai è in onda! Non perdete questa straordinaria occasione di divertimento.Non perdetevi l’ultima puntata del sensazionale varietà Benedetta Primavera su Raiuno alle 21.30! Condotto dall’impareggiabile Loretta Goggi e con la partecipazione di Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu, lo spettacolo è ispirato al classico successo “Maledetta Primavera”, che la Goggi interpretò al Festival di Sanremo del 1981.

Sono appassionato di programmi Mediaset, La7, Tv8, Nove, 20 Mediaset e Real Time!

Non perdete questa incredibile occasione!Non perdete l’incredibile film-documentario Alberto Tomba, in prima serata su Raitre alle 21.20! Si tratta di uno sguardo emozionante sul periodo d’oro (1989-1998) del più famoso sciatore italiano di tutti i tempi, Alberto Tomba. Ha vinto tre medaglie d’oro olimpiche e due medaglie iridate, e il suo stile guascone era leggendario: a volte irriverente, ma sempre vincente! Nella sua carriera ha ottenuto ben 50 vittorie in Coppa del Mondo.Non perdetevi l’appassionato programma musicale di Tugan Sokhiev e Gary Magee alle 21.15 su Rai 5! Tugan dirige l’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia ed è affiancato dal baritono Gary Magee. Il programma prevede le emozionanti opere di Rachmaninoff, Cantata Primavera, Barodin, Danze Polovesiane, e la romantica Sinfonia n. 5 di Čajkovskij.

Sintonizzatevi su Rete 4 alle 21.20 per l’ultima puntata di Quarto grado con Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero! A loro si aggiungerà l’incredibile Claudia Marchionni, in Mediaset dal 2000 e attualmente impegnata nell’intrigante caso della scomparsa di Denise Pipitone. Non mancate!

Non perdetevi il ritorno dell’esilarante duo pugliese Pio e Amedeo nella prima serata di Canale 5 alle 21.20! Questa seconda edizione del loro show è ricca di tre puntate e di un’incredibile schiera di ospiti, tra cui Silvia Toffanin, Michelle Hunziker, Giovanna Civitillo, Elisa, Zucchero e Gigi D’Alessio. Sarà sicuramente una serata indimenticabile all’insegna del divertimento e dello spettacolo: non perdetevi Felicissima sera!

Non perdetevi Propaganda Live su La7 alle 21.15! Con lo straordinario Diego Bianchi e la sua fidata spalla Makkox, e Roberto Angelini, l’incredibile chitarrista e leader della Propaganda Live Band. Sono insieme dal 2013, quando hanno lavorato insieme su Raitre a Gazebo, e ora tornano su La7 nel 2017!

Non perdetevi il fantastico reality 4 Ristoranti su Tv8 alle 21.30! Questa puntata è dedicata agli splendidi Colli Bolognesi, fiore all’occhiello dell’Emilia Romagna e meta di incontri conviviali. Unisciti ad Alessandro Borghese per scoprire le deliziose proposte di quattro ristoratori di talento: Alex, Margherita, Daniela e Antonio.

Con immenso entusiasmo, siamo entusiasti di annunciare che alle 21.25 di novembre andrà in onda l’amato varietà Fratelli di Crozza! Maurizio Crozza ha recentemente prolungato per altri tre anni il suo contratto con questa rete, una collaborazione iniziata nel 2017. Questa edizione del programma ha riscosso un grande successo, raggiungendo uno share di oltre il 5,5%!

Non perdetevi l’emozionante partita tra Francia e Olanda stasera alle 20.00 su 20 Mediaset! Questa partita è fondamentale per la Francia e l’Olanda per qualificarsi ai Campionati Europei in Germania nel 2024. Venite a tifare per la Francia di Didier Deschamps, inserita nel Gruppo B, che affronta l’Olanda di Ronald Koeman allo Stade de France di Parigi. Sarà sicuramente una serata di calcio emozionante!

Sintonizzatevi su Real Time alle 21.20 per un’emozionante puntata di Cake Star – Pasticceria in sfida “Messina”! Tommaso Foglia e Damiano Carrara si recano a Messina per trovare la prossima stella dello show. Le tre pasticcerie in gara saranno giudicate in base alla loro location, al loro cabaret di pasticceria e al loro unico “pezzo forte”. Non perdete l’occasione di scoprire chi sarà la prossima Cake Star!

Preparatevi per una fantastica serata al cinema venerdì 24 marzo 2023!

Non perdete il film commedia del 2019 di Jonathan Levine, Non succederà, ma se succederà…, interpretato dalla dinamica coppia Charlize Theron e Seth Rogen su Rai Movie alle 21:10! Il film segue Charlotte, una donna determinata che si candida alla presidenza degli Stati Uniti, e la sua fatidica decisione di assumere Fred, un giornalista disoccupato e irresponsabile.

Preparatevi a un’emozionante serata di azione senza sosta su Italia 1 alle 21.20 con il film di Gary Fleder del 2013 Homefront, con Jason Statham! Phil Broker (Jason Statham), un ex agente della DEA che ne ha abbastanza della malavita, si trasferisce con la figlia Maddy in una tranquilla cittadina. Ma la loro serenità viene sconvolta quando il trafficante di droga Morgan Gator Bodine (James Franco) prende il controllo. Quando il criminale minaccia la sua famiglia, Broker è costretto a tornare in azione per proteggerla.

Alle 21.00 su Iris verrà proiettato il film drammatico del 2020 Il Padrino: epilogo – La morte di Michael Corleone, con Al Pacino. Michael Corleone, un appassionato boss della mafia di 70 anni, è determinato a porre fine alla sua vita criminale. Ha individuato in Vincent la persona che può prendere il suo posto e continuare la sua eredità.

Alle 21.10 La 5 trasmette in anteprima Qualcosa di personale, un film drammatico del 1996 diretto da J. Avnet e interpretato dagli iconici Michelle Pfeiffer e Robert Redford. Sally, una giornalista televisiva appassionata e determinata, viene notata da Warren Justice, un direttore di rete, e le viene data l’opportunità di inseguire i suoi sogni. Dopo un duro apprendistato, Sally raggiunge il successo a cui aspirava.

Preparatevi a un’epica serata di film su Sky stasera, venerdì 24 marzo 2023! Non perdete questa straordinaria opportunità di iniziare il weekend con il botto!

Non perdete l’occasione di guardare il classico film fantasy del 1985 di Robert Zemeckis, Ritorno al futuro, con Michael J. Fox, stasera alle 21.00 su Sky Cinema Family! Preparatevi a essere trasportati indietro nel tempo quando il Dr. Brown mette in funzione una macchina del tempo per spedire il giovane Marty McFly nel 1955, dove incontra i suoi genitori non ancora fidanzati. Un’avventura da non perdere!

Preparatevi a una serata adrenalinica su Sky Cinema Suspense alle 21.00 con il film d’azione Fair Game di Doug Liman del 2010, con Naomi Watts e Sean Penn. Valerie, agente della CIA, si ritrova con la carriera e il matrimonio a rischio quando suo marito Joseph pubblica un articolo contro l’amministrazione Bush, lasciandola nel mirino dei suoi superiori. Non perdetevi questo film emozionante!