Poveda film Tv2000: anticipazioni, trama, cast, finale

Il film “Poveda” racconta la vera storia di Pedro Poveda, un giovane sacerdote che ha iniziato la sua attività missionaria nelle grotte di Guadix all’inizio del XX secolo. Durante la sua vita, i suoi primi progetti per l’evangelizzazione, l’educazione e l’avanzamento sociale sono maturati e hanno dato frutti abbondanti. La sua dedizione e i suoi sogni hanno portato molte benedizioni, proprio come un seme che germoglia e acquisisce la ricchezza del terreno in cui è stato piantato.