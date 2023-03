“Povera Nikita” – Al GF Vip prevale la malinconia; la situazione è questa: non trova serenità

La finale del GF Vip è ormai alle porte, ma Nikita Pelizon sta attraversando un momento difficile. Durante l’ultima puntata del reality show, presentato da Alfonso Signorini, sono stati scelti i finalisti che si uniranno ad Oriana Marzoli, Micol Incorvaia e Giaele De Donà per l’ultimo appuntamento di lunedì 3 aprile. Edoardo Tavassi è stato il più votato, mentre Nikita ha perso il biglietto per la finale dopo un televoto flash. L’ultimo finalista verrà scelto dal pubblico tra Alberto De Pisis e Milena Miconi.

Le decisioni del pubblico hanno già suscitato diverse reazioni all’interno della Casa. Oriana, Micol, Giaele e lo stesso Edoardo hanno espresso il loro dissenso per la presenza di Nikita in finale: “Pensavo che Alberto e Luca avrebbero vinto alla pari… ma forse la gente si è addormentata? Non ha avuto modo di votare? C’è qualcosa che mi sfugge”, ha commentato la sorella di Clizia. Ma i problemi per l’influencer triestina non finiscono qui: guardate cosa le è successo recentemente.

Nell’ultima puntata del reality, Nikita si è qualificata per la finale insieme a Edoardo. Nonostante la grande gioia per questo risultato, l’influencer ha dovuto affrontare l’eliminazione di Luca Onestini, di cui si era innamorata. La relazione tra i due non è decollata, ma per Nikita l’uscita di scena dell’ex tronista è stata un duro colpo.

Oggi i partecipanti del GF Vip stanno iniziando a rendersi conto degli ultimi avvenimenti, dato che la finale è ormai imminente. Nikita Pelizon, in particolare, ha avuto un momento di forte commozione. Si è fermata davanti all’armadio vuoto di Luca Onestini e poi è scoppiata in lacrime. Il suo pianto ha mostrato tutta la sua fragilità, ma anche l’affetto che nutre per il suo ex coinquilino.

Nikita ha confidato a Milena Miconi che, nonostante gli aspetti negativi della loro relazione, apprezza molto la presenza di Luca nella sua vita. “Indipendentemente dalle cose brutte, ci sono anche cose belle. Nonostante tutto, non vorrei perderlo come persona”, ha detto l’influencer. Inoltre, ha rivelato di aver detto a Luca di non volerlo incontrare fuori dalla Casa, ma solo per paura che lui non volesse più vederla. “Non si sa mai cosa può succedere nella vita”, ha risposto Milena.