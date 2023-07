“Presuntuosa e arrogante”. Serena Bortone lascia la Rai tra critiche e frecciatine - Controcopertina

Negli ambienti televisivi della Rai, c’è stato un annuncio che ha suscitato scalpore e ha alimentato polemiche. Serena Bortone, dopo tre anni alla guida del programma “Oggi è un altro giorno” su Rai 1, ha deciso di dire addio al suo pubblico di fan. Tuttavia, il suo discorso di congedo ha sollevato alcune critiche e una frecciatina da parte di Caterina Balivo. Scopriamo i dettagli di questa situazione che ha animato gli ambienti televisivi.

Caterina Balivo lancia una frecciatina a Serena Bortone

Durante la puntata de La vita in diretta, Caterina Balivo ha lanciato una frecciatina verso Serena Bortone, sottolineando ciò che ha sentito e guardato. Questo commento ha attirato l’attenzione degli utenti sui social media, che hanno interpretato le parole di Balivo come una critica implicita alla collega. Tuttavia, non è ancora chiaro cosa abbia detto esattamente Serena Bortone per suscitare una possibile replica.

Il discorso di congedo di Serena Bortone

Durante il suo discorso di congedo, Serena Bortone ha ringraziato il pubblico per il sostegno e l’affetto dimostrato nel corso degli anni. Ha sottolineato l’importanza di aver portato migliaia di storie nelle case degli spettatori, illuminando artisti, valorizzando la memoria e presentando la contemporaneità. Ha inoltre menzionato la volontà di sconfiggere i pregiudizi sulla cultura alta, affermando che il pubblico italiano è più avanti di quanto talvolta venga rappresentato.

Nuovo palinsesto Rai e il futuro di Caterina Balivo

Nel frattempo, il nuovo palinsesto Rai è ancora da definire e la data del 7 luglio sarà decisiva per conoscere la nuova programmazione della rete. Tuttavia, Caterina Balivo sembra aver confermato la sua presenza nel futuro della Rai. Rispondendo a un utente che chiedeva se sarebbe tornata a settembre con un nuovo programma, Balivo ha risposto in modo diretto confermando la sua presenza. Questo fa supporre che il ritorno di Caterina Balivo sia ormai una certezza.

La decisione di Serena Bortone di lasciare la Rai ha scatenato critiche e polemiche, con una frecciatina lanciata da Caterina Balivo. Mentre il pubblico attende di conoscere il nuovo palinsesto Rai, l’annuncio della presenza di Caterina Balivo suggerisce che potremmo vederla presto sullo schermo. Sarà interessante seguire gli sviluppi futuri di entrambe le conduttrici e vedere cosa riserverà il panorama televisivo italiano.