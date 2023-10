Programmi Tv stasera mercoledì 18 ottobre 2023: Film live Rai, Mediaset e Sky

Scopri la programmazione TV di Mercoledì 18 Ottobre 2023 con la nostra guida semplificata. Film, serie TV e attualità su Rai, Canale 5, Sky Cinema e altri canali. Scegli il tuo intrattenimento serale!

Film in Onda

Il 18 Ottobre 2023, la scelta di film in onda è ampia e variegata. Ecco una suddivisione per canale e genere, per aiutarti a scegliere al meglio:

Rai Uno , ore 21.25: House of Gucci , un viaggio negli anni ’70 tra moda, ambizioni e tradimenti.

, ore 21.25: , un viaggio negli anni ’70 tra moda, ambizioni e tradimenti. Rai Due , ore 21.20: The Reunion , un thriller che esplora le dinamiche di ricatto e mistero.

, ore 21.20: , un thriller che esplora le dinamiche di ricatto e mistero. Rai 4 , ore 21.20: Man On Fire – Il Fuoco della Vendetta , un ex agente CIA cerca giustizia dopo un rapimento.

, ore 21.20: , un ex agente CIA cerca giustizia dopo un rapimento. Rai Movie , ore 21.10: Copia Originale , una storia di ingegno e sopravvivenza in un mondo di letteratura.

, ore 21.10: , una storia di ingegno e sopravvivenza in un mondo di letteratura. Italia 1 , ore 21.23: Hercules – La Leggenda ha Inizio , una rivisitazione della mitica storia di Ercole.

, ore 21.23: , una rivisitazione della mitica storia di Ercole. Sky Cinema , ore 21.15: Blackbow – Vendetta Incrociata , un rapinatore in cerca di vendetta dopo un tradimento.

, ore 21.15: , un rapinatore in cerca di vendetta dopo un tradimento. Iris, ore 21: Sully, un pilota eroico affronta le sfide del post-incidente.

Serie TV e Telefilm

I telefilm e le serie TV sono un’ottima scelta per una serata rilassante:

Canale 5, ore 21.33: Anima Gemella, una storia d’amore e ossessioni in un mondo moderno.

Attualità e Reportage

Per gli appassionati di cronaca e attualità, ecco gli appuntamenti da non perdere:

Rai Tre , ore 21.20: Chi l’ha Visto? con nuove indagini e testimonianze inedite su casi di cronaca recenti.

, ore 21.20: con nuove indagini e testimonianze inedite su casi di cronaca recenti. Rete 4, ore 21.30: Fuori dal Coro, un’analisi dei temi più caldi dell’attualità politica e di cronaca.

La guida TV del 18 Ottobre offre una vasta gamma di opzioni per tutti i gusti. Che tu sia un appassionato di film, serie TV o attualità, la programmazione televisiva di Mercoledì ha qualcosa da offrire a tutti.