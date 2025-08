Marco e Denise si sono lasciati dopo Temptation Island: “Non la amo, non voglio un figlio con lei”

La relazione tra Marco Raffaelli e Denise Rossi, nata sotto i riflettori di Temptation Island, si è conclusa definitivamente. A un mese dalla fine del programma, i due hanno partecipato alla puntata speciale per raccontare cosa è accaduto dopo il loro confronto finale. Nonostante la decisione iniziale di lasciare insieme il programma, la coppia ha deciso di separarsi. È stato Marco a prendere questa decisione, spiegando i motivi che lo hanno portato a mettere fine alla storia con Denise.





Durante l’intervista con il conduttore Filippo Bisciglia, Marco ha chiarito che la scelta di chiudere la relazione non è stata influenzata dai paragoni con il single Flavio Ubirti, ma dalla consapevolezza di aver smesso di amare Denise. “Non vedo un futuro con lei”, ha dichiarato Marco, sottolineando che il sentimento che prova non è abbastanza forte per costruire una famiglia insieme.

Marco ha raccontato che, una volta tornati a casa dopo il programma, sono emersi i problemi che già esistevano prima della partecipazione a Temptation Island. Tra questi, un controllo eccessivo da parte di Denise che lo faceva sentire sbagliato: “Quando ricevevo messaggi, soprattutto da ragazze, voleva controllare la cronologia delle chat. Questo controllo c’era anche prima di entrare nel programma”. Marco ha aggiunto che Denise sembrava volerlo cambiare per adattarlo alle sue aspettative, ma lui desiderava essere accettato per quello che è.

La decisione di lasciarsi è stata dolorosa per entrambi. Marco ha ammesso di sentire la mancanza di Denise, ma ha anche dichiarato di non essere pronto a fare passi importanti come costruire una famiglia o avere figli con lei: “Mi manca, ci penso spesso, ma non me la sento di costruire una famiglia e avere un figlio con lei. Forse il sentimento che provo non è abbastanza forte per fare un passo così importante”. Dopo la separazione, Marco è tornato a vivere dalla madre, mentre Denise è rimasta nella casa di lui insieme ai suoi figli.

Denise ha raccontato la sua versione dei fatti, descrivendo la separazione come una decisione dolorosa e difficile da accettare. “Sono sola, non sono giorni facili per me”, ha dichiarato l’ex partecipante di Temptation Island. Ha spiegato che Marco ha deciso di lasciarla sei giorni prima della registrazione della puntata speciale e ha confermato che i problemi tra loro erano già evidenti prima del programma.

La fine della relazione tra Marco e Denise riflette le difficoltà incontrate durante il loro percorso a Temptation Island. Nonostante i tentativi di affrontare le problematiche e di uscire insieme dal programma, la coppia non è riuscita a superare le divergenze. La decisione di Marco di chiudere la relazione dimostra come il programma abbia portato alla luce dinamiche complesse e sentimenti non risolti.

Temptation Island continua a essere un’esperienza che mette alla prova le coppie, portando spesso a decisioni difficili e cambiamenti radicali nelle relazioni. Per Marco e Denise, il percorso si è concluso con una separazione che entrambi hanno descritto come dolorosa ma necessaria per affrontare le loro differenze e i loro bisogni personali.

La vicenda tra Marco Raffaelli e Denise Rossi rappresenta uno dei tanti esempi di come il programma possa influenzare profondamente le relazioni e portare a riflessioni importanti sui sentimenti e sulle aspettative reciproche.