Il ginnasta italiano Lorenzo Bonicelli, vittima di un grave incidente agli anelli durante le Universiadi estive, rimane sotto osservazione in Germania

Le condizioni di salute di Lorenzo Bonicelli, il giovane ginnasta italiano coinvolto in un grave incidente durante una competizione agli anelli il 23 luglio, continuano a destare preoccupazione. Operato d’urgenza in Germania, il ventitreenne è attualmente ricoverato presso un ospedale di Essen, dove è circondato dall’affetto dei suoi cari e sotto la costante supervisione dei medici.





Secondo il comunicato ufficiale della Federazione Ginnastica d’Italia (Fgi), il ragazzo è vigile, ma le conseguenze del trauma subito sono gravi e richiedono ulteriori valutazioni. “Purtroppo permane un danno neurologico, la cui entità al momento non è ancora valutabile”, si legge nel rapporto medico. L’incidente ha provocato una sublussazione della quinta vertebra cervicale, un danno che è stato prontamente trattato attraverso un intervento chirurgico che gli ha salvato la vita.

Per migliorare la respirazione di Bonicelli, i medici hanno proceduto con una tracheotomia. Sebbene le sue condizioni generali siano considerate stabili, sarà necessario attendere almeno un’altra settimana prima di poter pianificare le dimissioni e il trasferimento in Italia per avviare il percorso di riabilitazione. Il professor Andrea Ferretti, presidente della nuova commissione medica della Federginnastica e direttore dell’Istituto di Medicina dello Sport del Coni, si è recato personalmente in Germania per monitorare la situazione e fornire supporto alla famiglia.

“La famiglia Bonicelli è stata visitata dal professor Ferretti, che ha incontrato anche il presidente federale Andrea Facci. Quest’ultimo aveva già fatto visita a Lorenzo domenica scorsa per verificare direttamente le sue condizioni di salute”, si legge nel comunicato della Fgi. Il trasferimento in Italia avverrà solo quando sarà garantita la massima sicurezza per il paziente, e ulteriori dettagli saranno forniti nei prossimi giorni.

La fidanzata di Lorenzo, Lisa Rigamonti, ha condiviso un messaggio toccante sui social per aggiornare amici e sostenitori. “Quello che è successo – ha scritto su Instagram – è una cosa molto complicata che gli cambierà completamente la vita. Bisogna aspettare per avere certezze sul domani”. La giovane è al fianco del ginnasta insieme ai genitori, mamma Vania e papà Simone, che non lo hanno mai lasciato solo dal giorno dell’incidente.

Il percorso che attende Bonicelli è lungo e complesso. Il trasferimento in Italia rappresenterà solo il primo passo verso una nuova fase della sua vita, che includerà un intenso programma di riabilitazione. La Federazione Ginnastica d’Italia ha espresso il proprio sostegno al giovane atleta e alla sua famiglia in questo momento difficile, assicurando la massima attenzione e cura per garantire il miglior recupero possibile.

L’incidente agli anelli durante le Universiadi estive ha scosso profondamente il mondo della ginnastica italiana, portando alla luce i rischi legati a uno sport tanto spettacolare quanto impegnativo. La comunità sportiva si è stretta intorno a Bonicelli, dimostrando solidarietà e affetto nei confronti del giovane talento.

In attesa di ulteriori aggiornamenti sulle sue condizioni e sul percorso riabilitativo, l’Italia guarda con speranza alla forza e alla determinazione di Lorenzo Bonicelli, augurandogli di affrontare questa sfida con coraggio e di tornare, un giorno, a vivere pienamente la sua passione per la ginnastica.