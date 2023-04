Programmi Tv Stasera oggi 11 aprile 2023: Film live da non perdere

Preparatevi a un’emozionante serata televisiva martedì 11 aprile 2023! Su Raiuno, non perdete l’attesissima fiction Imma Tataranni 2, con Vanessa Scalera. Canale 5 propone l’emozionante partita di calcio di Champions League tra Benfica e Inter. Raidue propone l’emozionante talent show Dalla strada al palco condotto da Nek. Infine, Italia 1 propone il programma di attualità Le Iene, condotto dalla dinamica Belen Rodriguez.

Preparatevi a un’incredibile serata di intrattenimento in TV martedì 11 aprile 2023, con la Rai! Non perdete questa incredibile opportunità di essere affascinati e coinvolti dalla programmazione della serata. Preparatevi a essere stupiti e deliziati dalle offerte della serata!

Sintonizzatevi su Raiuno alle 21.20 per l’avvincente fiction Imma Tataranni 2! L’episodio di stasera si intitola “Dalle pietre alle stelle”. Tragicamente, il corpo della scienziata Maria Ventura, amica di Diana, viene ritrovato in cima al centro di geodesia di Matera. Maria aveva lanciato l’allarme sulla fragilità della diga di Montegerardo, portando Imma (Vanessa Scalera) a sospettare un caso di femminicidio. Non perdetevi questo emozionante episodio!

Sintonizzatevi su Raidue alle 21.20 per assistere a un incredibile spettacolo, Dalla strada al palcoscenico, condotto da Nek! Si tratta della terza serata del concorso per decretare il Miglior Artista di Strada d’Italia, e la posta in gioco è altissima. Ad affiancare i concorrenti sul palco c’è l’incredibile band diretta dal Maestro Luca Chiaravalli: non perdetevi questo elettrizzante spettacolo, che precede il gran finale di martedì 2 maggio!

Sintonizzatevi su Raitre alle 21.20 per assistere al dibattito sull’attualità di #Carartabianca! Nonostante i tentativi dell’opposizione di indebolirla, la coalizione di Giorgia Meloni è ancora in testa nei sondaggi diffusi ogni settimana dai principali istituti demoscopici. Non perdete l’occasione di scoprire con Bianca Berlinguer e i suoi ospiti le ultime mosse del premier!

Immergetevi nell’emozionante mondo dei programmi Mediaset: La7, Tv8 e Real Time! Lasciatevi trasportare da questi programmi accattivanti in un viaggio indimenticabile.

Sintonizzatevi su Rete 4 alle 21.20 per seguire l’appassionata discussione di Fuori dal coro sull’attualità. Dagli scontri tra maggioranza e opposizione all’incombente recessione economica e all’allarmante aumento degli scippi sui mezzi pubblici, Mario Giordano non lascerà nulla di intentato nelle sue accese polemiche. Non si accontenterà di evidenziare i difetti della politica, ma chiederà soluzioni concrete.

Preparatevi a un’emozionante serata di calcio in Champions League su Canale 5 alle 21.00! Benfica e Inter daranno il via all’andata dei quarti di finale all’Estadio Da Luz di Lisbona. Il tedesco Roger Schmidt guiderà i padroni di casa, mentre Simone Inzaghi sarà alla guida dei nerazzurri. Non perdetevi la partita di ritorno al Meazza di Milano il 19 aprile! Sarà sicuramente un’emozionante serata di calcio!

Non perdete Le Iene su Italia 1 alle 21.20 con Belen Rodriguez alla conduzione! Per essere sempre aggiornati sulle ultime inchieste e sui servizi, visitate il sito ufficiale del programma (www.iene.mediaset.it) e consultate la sezione news. Sintonizzatevi e rimanete informati!

Sintonizzatevi su La7 alle 21.15 per un’emozionante edizione di Di martedì! Giovanni Floris è entusiasta di annunciare l’ampliamento dell’amatissimo segmento di Luca e Paolo. Come sempre, il programma sarà caratterizzato da un vivace dibattito sui temi politici, economici e sociali più attuali. Non mancate!

Preparatevi alla nuova stagione di Quattro matrimoni su Tv8 alle 21.30! In questa stagione, quattro spose si sfideranno per realizzare il matrimonio perfetto. Si giudicheranno a vicenda l’abito, il cibo, la location e l’evento nel suo complesso. E non dimenticate che Costantino della Gherardesca tornerà ad arbitrare la competizione! Preparatevi a una notte di divertimento matrimoniale!

Sintonizzatevi su Real Time alle 21.20 per il nuovo emozionante episodio di First Date! Il nostro amato conduttore Flavio Montrucchio torna con i suoi amici e colleghi Carlotta e Flavio, pronti a sfidare l’amore. A seguire, Sonia tenterà di conquistare il cuore dell’affascinante rugbista Pierangelo. Da non perdere!

Non perdete l’occasione di vedere i film in programmazione questo martedì 11 aprile 2023! Non perdetevi i fantastici film in programmazione questo martedì 11 aprile 2023!

Preparatevi a una serata adrenalinica con il film d’azione del 2020, La rapina del secolo, con Diego Peretti, su Rai 4 alle 21.20! Seguite Fernando Arauja e la sua banda di audaci ladri mentre tentano una delle rapine più famose e ben congegnate della storia argentina, prendendo di mira la filiale del Banco Rio ad Acassuso. Non perdetevi questa emozionante esperienza!

Alle 21.10 su Rai Movie, assistete all’emozionante storia di American Assassin, film di spionaggio del 2017 di Michael Cuesta, con Dylan O’Brien e Michael Keaton. Seguite la storia di Mitch, uno studente che perde tragicamente la sua amata ragazza in un attacco terroristico ed è spinto da un’inestinguibile sete di vendetta, mentre si addestra per infiltrarsi in una cellula terroristica.

Non perdetevi l’appassionante commedia di Simone Godano del 2017 Moglie e marito, con Kasia Smutniak e Pierfrancesco Favino, su Cine34 alle 21.00! Sofia e Andrea stanno affrontando una crisi e stanno pensando di divorziare, ma dopo un audace esperimento scientifico di Andrea, scoprono di essersi scambiati i corpi!

Non perdetevi l’incredibile programmazione cinematografica di stasera su Sky TV – martedì 11 aprile 2023! Sarà sicuramente una serata di intrattenimento indimenticabile!

Preparatevi a una serata epica! Alle 21.15 su Sky Cinema Uno, non perdetevi il classico fantasy del 2006 Superman Returns di Bryan Singer, con Brandon Routh. L’Uomo d’Acciaio è tornato ed è pronto a salvare il mondo dal malvagio complotto di Lex Luthor per conquistare il pianeta. Ma questa volta Lois Lane ha voltato pagina e Superman deve affrontare una nuova sfida. Non perdetevi l’emozionante avventura del ritorno di Superman a Metropolis!

Preparatevi a un’esperienza cinematografica indimenticabile! Alle 21.15 su Sky Cinema Due, non perdete l’occasione di vedere il classico di Francis Ford Coppola del 1972, Il Padrino. Marlon Brando interpreta Vito Corleone, il potente boss mafioso che gestisce gli interessi di Cosa Nostra a New York. Ma quando viene ferito in un’imboscata, il mantello del comando passa al figlio Michael, che non è interessato agli “affari”. Da non perdere!

Non perdete il film commedia del 2019 Mio fratello rincorre i dinosauri, con Lorenzo Sisto e Francesco Gheghi, su Sky Cinema Family alle 21.00! Davide e Katia hanno già tre figli, Chiara, Alice e Jack, quando arriva Gio, affetto dalla sindrome di Down. Jack vede Gio come un supereroe, ma con il passare del tempo… da non perdere!

Preparatevi a una notte di azione e avventura al cardiopalma con il classico della fantascienza The Island di Michael Bay del 2005, con Ewan McGregor e Scarlett Johansson! In questo film emozionante, un catastrofico disastro ecologico ha lasciato il pianeta in rovina e Lincoln e Jordan scoprono presto di essere cloni creati da ricchi individui per fornire loro organi in caso di necessità. Non perdetevi questa incredibile esperienza cinematografica: sintonizzatevi su Sky Cinema Action alle 21.00!

Preparatevi a una serata al cardiopalma alle 21.00 su Sky Cinema Suspense, con il film thriller del 1999 Arlington Road – L’inganno, di Mark Pellington, con Jeff Bridges. Il professore vedovo Michael Faraday, che ha un figlio, fa innocentemente amicizia con il suo vicino di casa Oliver Lang, ignaro che si tratti di un terrorista sotto mentite spoglie. Non perdetevi questo film emozionante!