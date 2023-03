Programmi Tv Stasera oggi 11 marzo 2023: Film live da non perdere

L’11 marzo 2023, The Voice Kids di Rai Uno e C’è posta per te di Canale 5 saranno presenti nella guida ai programmi televisivi della serata.

Per facilitare una visione più organizzata, abbiamo suddiviso la programmazione televisiva di sabato 11 marzo 2023 in sezioni tematiche. Ogni rubrica di cinema e attualità è accompagnata da una breve descrizione del suo contenuto. Di seguito sono riportati i palinsesti serali dei principali canali televisivi in chiaro e non.

FILM

Su Rai 4, a partire dalle 21.20, va in onda L’intruso, storia di una giovane coppia di sposi che acquista la casa dei propri sogni nella Napa Valley, per poi scoprire che il venditore non ha alcuna intenzione di andarsene. Su Rai Movie, alle 21.20, Mondocane, storia di due tredicenni orfani che sognano di unirsi a una banda in una Taranto del futuro, oggi città fantasma. Alle 21.18 su Italia 1 va in onda Rex – Un cucciolo a Palazzo, la storia del cane preferito dalla Regina Elisabetta che si allontana da Buckingham Palace. Rete 4 trasmette alle 21.30 La preda perfetta, storia dell’indagine di un ex poliziotto sull’omicidio della moglie di uno spacciatore. Su Sky Cinema, alle 21.15 va in onda Spider Man – Amazing 2, la storia della battaglia di uno studente per proteggere i suoi cari e la città di New York da pericolosi avversari. Infine, Iris trasmette alle 21.00 Cavalli selvaggi, la storia di un ricco proprietario di ranch sospettato di aver rapito un ragazzo di 15 anni.

TELEFILM

Alle 21.20 su Rai Due, l’agente dell’FBI Omar è vittima di una rapina da parte di due criminali. Gli viene ricordata l’importanza della testimonianza di una vittima quando viene arrestato un pericoloso serial killer.

INTRATTENIMENTO

Alle 21.25 su Rai Uno, gli spettatori potranno assistere alla finale di The Voice Kids. Questa versione junior del talent show celebra i migliori talenti vocali dai sette ai quattordici anni. Condotta da Antonella Clerici e accompagnata dai coach Loredana Bertè, Gigi D’Alessio e Clementino, questa grande celebrazione del talento, delle storie e dei sogni dei più giovani sarà una serata da ricordare. Ogni giudice avrà una squadra di tre finalisti e, dopo dodici esibizioni, sarà il pubblico a decretare il vincitore. Nel frattempo, Canale 5 trasmetterà alle 21.29 C’e posta per te, il people show condotto da Maria De Filippi.

DOCUMENTARI

Sintonizzatevi su Rai Tre alle 21.20 per Sapiens – One Planet. Mario Tozzi accompagnerà i telespettatori in un viaggio che parte dal deserto del Sahara e arriva fino al vulcano Teide, sull’isola di Tenerife. Per secoli, le Isole Canarie hanno rappresentato il limite occidentale del mondo conosciuto e, in tempi moderni, sono diventate una “rampa di lancio” verso il cosiddetto Nuovo Mondo. Questa puntata esplorerà le motivazioni e le conseguenze dei primi viaggi di Cristoforo Colombo, che inconsapevolmente “scoprì” un nuovo continente e lo trasformò in nome del progresso e della ricchezza. Allo stesso modo, Alexander Von Humboldt intraprese 300 anni dopo un viaggio che avrebbe rivoluzionato la scienza. Grazie ai suoi studi sugli ecosistemi americani, aprì la strada a Darwin e alla ricerca scientifica come la conosciamo oggi.