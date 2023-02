Programmi Tv Stasera oggi 13 febbraio 2023: Film live da non perdere

Questa sera, lunedì 13 febbraio 2023, Raidue trasmetterà il varietà Stasera tutto è possibile condotto da Stefano De Martino. Nel frattempo, Rete 4 trasmetterà Quarta Repubblica, programma di attualità condotto da Nicola Porro.

Questa sera, lunedì 13 febbraio 2023, la Rai andrà in onda in televisione.

Raiuno trasmetterà alle 21.25 la fiction Fiori sopra l’inferno, con Elena Sofia Ricci. I primi due episodi seguono il commissario di polizia Teresa Battaglia (Elena Sofia Ricci) di Udine mentre indaga sulla morte di un ingegnere nel paese di montagna di Travenì. A complicare le cose, Teresa è anche alle prese con l’insorgere dell’Alzheimer precoce. Nel secondo episodio, l’uomo nel buio si rivela essere Cristian Lusar, anche se le sue impronte digitali non corrispondono a quelle trovate sulla scena del crimine. Lucia e Mathias escono alla ricerca del Fantasma e Gaetano Brughi informa Teresa che lo scheletro di un bambino è stato sepolto nel punto in cui è stata trovata l’auto di Valent.

Sintonizzatevi su Raidue alle 21.20 per assistere alla nona edizione del game show-varietà Stasera tutto è possibile condotto da Stefano De Martino. Saranno presenti anche Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e Vincenzo De Lucia. Ogni puntata è basata su un tema diverso e quella di oggi, in onda alla vigilia di San Valentino, si intitola “Step in Love”.

Alle 21.20 su Raitre va in onda la seconda puntata di Presa diretta condotta da Riccardo Iacona. Al centro della puntata una delle conseguenze più gravi dei cambiamenti climatici: la scarsità d’acqua. L’Italia sta attualmente affrontando un deficit del 40% del suo fabbisogno idrico. La domanda urgente è come prevenire ulteriori calamità.

Mediaset offre diverse opzioni di programmazione, tra cui La7, Nove e Real Time.

Su Rete 4, l’attualità con Quarta Repubblica sarà seguita da vicino dal giornalista Nicola Porro. Conoscendo bene i meccanismi e i segreti della politica, Porro è il candidato ideale per seguire lo spoglio dei voti per le elezioni regionali in Lazio e Lombardia. Anche questo tema sarà al centro della puntata serale.

Canale 5 trasmetterà il reality show Grande Fratello Vip alle 21.20. L’afflusso di concorrenti al reality di Alfonso Signorini è continuo, e attualmente il totale è di 35 “vipponi”, a cui se ne aggiungono altri 41 se si considerano gli “ospiti” rimasti nella Casa per qualche giorno. Gli ultimi quattro (Ivana Mrazova, Gianluca Benincasa, Martina Nasoni e Matteo Diamante) sono entrati il 30 gennaio.

La quarta edizione di Freedom – Beyond the Border di Roberto Giacobbo debutta questa sera alle 21.20 su Italia 1. Il programma inizia in Egitto con una visita alla Grande Sfinge di Giza, seguita da un viaggio a Luxor per esplorare la tomba del faraone Ay. Infine, il viaggio torna in Italia per ricordare la tragedia di Superga del 1949, in cui persero tragicamente la vita tutti i calciatori del Grande Torino.

Su La7 andrà in onda Speciale Propaganda Live alle 21.15 per parlare di attualità. Dopo una pausa in concomitanza con il Festival di Sanremo, Diego Bianchi, in arte Zoro, tornerà in video con una doppia puntata. La prima sarà una puntata “elettorale”, seguita da una nella consueta fascia oraria del venerdì.

A novembre, alle 21:25, il reality Little Big Italy riprenderà il suo viaggio alla scoperta dei migliori ristoranti e sapori italiani all’estero, partendo dalla Medina di Marrakech. Il conduttore Francesco Panella incontrerà tre italiani che vivono nella zona.

Alle 21.20 su Real Time, la dottoressa Sandra Lee è stata protagonista del docu-reality show Dr. Pimple Popper: The Backside Crushing Doctor. Eric si è rivolto a lei per rimuovere una grossa escrescenza dalla sua natica. Un altro paziente, Michael, che ha un buon senso dell’umorismo, era preoccupato per una struttura simile a un bozzolo sulla sua testa.

Lunedì 13 febbraio 2023 sarà disponibile una selezione di film.

Alle 21.15 su Rai 5 verrà proiettato il film drammatico Fiore di Claudio Giovannesi del 2016, con Daphne Scoccia. Il film segue la storia di una ragazza detenuta in un carcere minorile, dove incontra e si innamora di Josh. Nonostante il forte legame, i due devono rimanere separati, comunicando solo attraverso gli sguardi e la corrispondenza segreta.

Alle 21.10, Rai Movie proietterà il film western Missouri (1976) di Arthur Penn, con Jack Nicholson e Marlon Brando. La trama ruota attorno ai ranchers che ingaggiano un professionista, Jack Clayton, per porre fine ai furti di bestiame con metodi poco ortodossi. Egli deve affrontare l’astuto Tom Logan.

Alle 21.30 su Tv8 andrà in onda il film drammatico Eiffel (2021) di M. Bourboulon, con Romain Duris. L’ingegnere Gustav Eiffel viene incaricato dal governo francese di creare un progetto straordinario per l’Esposizione Universale di Parigi del 1889. Inizialmente privo di entusiasmo, alla fine trova la motivazione necessaria.

Su 20 Mediaset, alle 21.05, sarà trasmesso il film d’azione del 1998 Rush Hour – Due cannoni spianati di Brett Ratner, con Chris Tucker e Jackie Chan. Un ispettore di Hong Kong arriverà a Los Angeles per indagare sul rapimento della figlia del console cinese, accompagnato da un detective locale.

Alle 21.00 su Iris verrà proiettato il film drammatico del 2016 La legge della notte, con Ben Affleck ed Elle Fanning. Il film segue la storia di Joe Coughlin, figlio di un capitano della polizia di Boston che si dedica al contrabbando, allo spaccio di rum e al gangsterismo durante l’epoca del proibizionismo.

La 5 trasmetterà il film drammatico di Luis Mandoki del 1999, Le parole che non ti ho detto, con Kevin Costner, alle 21.10. Il film segue Theresa Osborne mentre scopre sulla spiaggia una bottiglia contenente una lettera d’amore indirizzata a una donna. Decide quindi di incontrare l’autore, Garret Blake.

Cine34 trasmetterà La leggenda di Al, John & Jack, film comico del 2002 diretto e interpretato da Aldo, John e James, alle 21. Ambientato nella New York degli anni Cinquanta, il film segue tre improbabili criminali mentre tentano una delicata missione, per poi fallire e affrontare le conseguenze dell’ira del loro capo.

Questa sera, lunedì 13 febbraio 2023, Sky trasmetterà dei film.

Alle 21.15 su Sky Cinema Uno verrà trasmesso il film drammatico Il signore delle formiche (2022) di Gianni Amelio, con Luigi Lo Cascio. Il film è basato sulla storia vera dell’intellettuale Aldo Braibanti, condannato per plagio nell’Italia conformista degli anni ’60 e successivamente ripudiato dal suo stesso partito.

Sky Cinema Due trasmetterà il film drammatico The Wolf of Wall Street (2013) di Martin Scorsese, con Leonardo DiCaprio, alle 21.15. Il film, basato su una storia vera, segue il viaggio del broker newyorkese Jordan Belfort mentre accumula una grande fortuna frodando numerosi investitori.

Sintonizzatevi su Sky Cinema Suspense alle 21.00 per vedere il film thriller del 2016 Criminal di Ariel Vromen, con Ryan Reynolds e Kevin Costner. Quando l’agente della CIA Bill Pope, in possesso di preziose informazioni su un imminente attacco terroristico, viene ucciso, l’agenzia si rivolge al dottor Franks per ottenere assistenza al fine di evitare la perdita dei ricordi di Pope.