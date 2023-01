Programmi Tv Stasera oggi 17 gennaio 2023: Film live guida e palinsesto

Questa sera, martedì 17 gennaio 2023, Raiuno trasmetterà la fiction Il nostro generale con Sergio Castellitto. Italia 1 trasmetterà l’attualità con Le Iene, presentato da Teo Mammucari e Belen Rodriguez. Raitre proporrà l’attualità con #Cartabianca, condotto da Bianca Berlinguer. Infine, Canale 5 trasmetterà Calcio Coppa Italia: Napoli-Cremonese.

Questa sera, martedì 17 gennaio 2023, la Rai andrà in onda in televisione.

Alle 21.25 su Raiuno andrà in onda la fiction Il nostro generale, composta da due episodi. Il primo, intitolato “Il ritorno”, segue Dalla Chiesa (Sergio Castellitto) mentre presenta Emanuela ai suoi figli, per poi essere interrotto dalla notizia dell’uccisione da parte dei terroristi del generale Enrico Riziero Galvanigi. Il secondo episodio, “Sagunto”, segue il rapimento di Roberto Peci, fratello del brigatista pentito Patrizio Peci, e il tentativo del nuovo leader Giovanni Senzani e dei brigatisti rossi di ucciderlo. Nel 1982, Dalla Chiesa torna a Palermo come prefetto per continuare la sua lotta contro la mafia.

Alle 21.20 su Raidue, Alessia Marcuzzi conduce la seconda puntata del varietà Boomerissima. Lo show metterà a confronto gli anni ’80, ’90 e 2000 con il presente. In studio ci saranno gli ospiti Lodovica Comello, Corona, Geppi Cucciari, Francesca Manzini, Giorgio Mastrota, Mietta, Francesco Paolantoni, Riki e Pierpaolo Spollon.

Alle 21.20 su Raitre, #Carartabianca parlerà di attualità. Nonostante le festività natalizie, la guerra in Ucraina continua a infuriare con bombardamenti e atrocità commesse contro i civili. Bianca Berlinguer fornirà le ultime notizie sulla situazione politica ed economica del nostro Paese, oltre ad approfondire il tema della guerra in Ucraina.

Programmi Mediaset, La7, Real Time

Alle 21.20 su Rete 4, Fuori dal coro parlerà dei recenti aumenti dei prezzi di luce e gas, oltre che dell’introduzione di nuovi pedaggi autostradali e dell’aumento del costo dei generi alimentari di prima necessità. Lo studio di Mario Giordano si impegna a tenere i telespettatori informati e aggiornati su questi temi.

Questa sera alle 21.00 su Canale 5, Mediaset trasmetterà la partita degli ottavi di finale di Coppa Italia tra Napoli e Cremonese. Questo evento, in esclusiva per Mediaset, si concluderà questa settimana. Il Napoli, protagonista della prima fase del campionato, ospiterà allo Stadio Maradona la neopromossa formazione lombarda.

Sintonizzatevi su Italia 1 alle 21.20 per le ultime notizie e gli aggiornamenti con Le Iene. Questo martedì sera i telespettatori potranno vedere il programma di Davide Parenti condotto da Belen Rodriguez e Teo Mammucari, insieme ai comici Max Angioni ed Eleazaro Rossi e a un ospite speciale. Il programma è disponibile in streaming in tutto il mondo su Mediaset Infinity.

Sintonizzatevi su La7 alle 21.15 per seguire il programma di attualità Di martedì, condotto da Giovanni Floris. Il programma si propone di fornire una panoramica delle difficoltà che il popolo italiano sta affrontando in questo periodo difficile, con l’aiuto di sondaggi condotti da Nando Pagnoncelli e di conversazioni coinvolgenti con ospiti speciali.

Alle 21.20 su Real Time andrà in onda il reality show “Primo appuntamento”. Condotta da Flavio Montrucchio, la puntata vedrà protagonisti Noemi e Cristian nel suo ristorante. Noemi è alla ricerca di una relazione seria, mentre Cristian sembra avere forti convinzioni. Inoltre, verranno presentati anche Emanuela e Silvio, due single con molti punti in comune, entrambi vedovi.

Martedì 17 gennaio 2023, ci sarà una selezione di film in programmazione stasera.

Alle 21.10 su Rai Movie verrà proiettato Entrapment (1999). Diretto da Jon Amiel, il thriller è interpretato da Sean Connery e Catherine Zeta-Jones. Robert McDougal è sospettato di aver rubato un Rembrandt e l’agente di punta della compagnia assicurativa, Virginia, è incaricata di arrestarlo.

Alle 21:25 del 9 esce a Londra il film thriller del 2008 di Roger Donaldson, The Perfect Heist, con Jason Statham. Terry, un piccolo criminale, cerca di dare una svolta alla sua vita, ma l’incontro con una giovane donna lo spinge a tentare una rapina. Sebbene la rapina abbia avuto successo, la situazione è andata rapidamente fuori controllo.

Alle 21.00 su Iris andrà in onda il film western del 1962 I 300 di Fort Canby, diretto da Joseph Newman e interpretato da George Hamilton. La trama segue due tenenti di un forte nel territorio Apache che si contendono l’affetto di una donna. Quando uno dei due viene ucciso dagli indiani, l’altro rimane sconvolto dal dolore e decide di dare la priorità al suo dovere piuttosto che al suo amore.

Sky trasmetterà i film stasera, martedì 17 gennaio 2023.

Sky Cinema Uno trasmetterà il film d’avventura del 2015 Heart of the Sea – Le origini di Moby Dick di Ron Howard, con Chris Hemsworth, alle 21.15. Ambientata nell’inverno del 1820, la storia segue il Primo Ufficiale Chase e il suo equipaggio mentre vengono attaccati da una grande balena, con solo pochi marinai che sopravvivono, tra cui il giovane Thomas Nickerson.

Sky Cinema Due trasmetterà il film drammatico del 2020 di Jasmila Zbanic, Quo vadis, Aida?, con Jasna Djuricic alle 21.15. Ambientato nel luglio 1995, il film segue Aida, un’insegnante di inglese di mezza età, e la sua famiglia mentre cercano rifugio e protezione dall’esercito serbo a Srebrenica in una base delle Nazioni Unite.

Alle 21.00 su Sky Cinema Family, il film fantasy The Travelers (2022) di Ludovico Di Martino, con Fabio Bizzarro, Matteo Schiavone e Andreagaia Wlderk, segue Max e i suoi amici alla ricerca del fratello di uno di loro, scomparso in circostanze misteriose. Tuttavia, si ritrovano presto catapultati nella Roma del 1939, in pieno regime fascista.

