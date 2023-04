Programmi Tv Stasera oggi 18 aprile 2023: Film live da non perdere

Questa sera, 18 aprile 2023, Raiuno trasmette Imma Tataranni 2, con Vanessa Scalera. Canale 5 trasmette la partita di calcio di Champions League tra Napoli e Milan. Raidue trasmette il talent show Dalla strada al palco, con Nek. Infine, Rete 4 trasmette il programma di attualità Fuori dal coro, condotto da Mario Giordano.

Sintonizzatevi sulla Rai stasera, martedì 18 aprile 2023.

Alle 21.30 su Raiuno, i telespettatori possono sintonizzarsi su Imma Tataranni 2, con l’episodio di stasera intitolato “Un mondo migliore di questo”. La serie segue Imma (Vanessa Scalera) alle prese con un caso di furto in casa dell’amica della suocera e con la morte di un artigiano. Nel frattempo, Samuel è costretto a lasciare Matera, anche se Valentina non è coinvolta nella situazione.

Questa sera alle 21.20 su Raidue, Dalla strada al palcoscenico ospiterà la quarta serata di artisti di strada di talento, condotta da Nek. Ospiti d’eccezione Francesco Renga e Maurizio Ferrini (la Signora Coriandoli), che saranno presenti come “spettatori importanti” e che assisteranno alla selezione delle tre migliori performance.

Alle 21.20 su Raitre, il programma di Bianca Berlinguer parla di attualità politica, con un focus sull’esecutivo di Giorgia Meloni e sui suoi sforzi per mantenere la maggioranza di centrodestra a suo sostegno. Come di consueto, è presente al dialogo anche Mauro Corona.

Mediaset offre una varietà di programmi tra cui La7, Tv8 e Real Time.

Sintonizzatevi su Rete 4 alle 21.20 per la rubrica Fuori dal coro dedicata all’attualità. Dai dibattiti sui diritti civili al potenziale peggioramento della crisi dei migranti, nessun tema viene lasciato intatto dalla prospettiva polemica di Mario Giordano. Questa sera, Giordano intervisterà persone colpite dagli effetti collaterali dei vaccini anti-Covidio.

Sintonizzatevi su Canale 5 alle 21 per la partita di ritorno dei quarti di finale di Champions League tra Napoli e Milan. I partenopei di Luciano Spalletti e i campioni d’Italia di Stefano Pioli si affronteranno allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli. La vincente di questa partita affronterà in semifinale la vincente della sfida tra Inter e Benfica.

Sintonizzatevi su Italia 1 alle 21.20 per seguire il programma di attualità Le Iene, presentato da Davide Parenti. La trasmissione ha riscosso un grande successo, raggiungendo uno share di oltre il 10%. Belen Rodriguez è affiancata in studio da Max Angioni, Eleazaro Rossi e Natham Kiboba. Chi volesse entrare in contatto con il programma può scrivere a leiene@mediaset.it. La trasmissione andrà in onda fino al 23 maggio.

Su La7 va in onda Di martedì alle 21.15, un programma di attualità condotto da Giovanni Floris. La sua missione è porre le domande che i telespettatori hanno bisogno di sentire quando ne hanno bisogno. La trasmissione va in onda dallo studio di Via Tiburtina a Roma e si occupa principalmente di politica.

Sintonizzatevi su TV8 alle 21.30 per vedere il reality show Quattro matrimoni. Quattro talentuose ballerine si sfidano per sfoggiare il miglior abito e organizzare il miglior evento e banchetto. Ogni sposa giudicherà le altre, ma il bonus di Costantino della Gherardesca potrebbe cambiare completamente i risultati.

Alle 21.20 su Real Time, il reality First Date vedrà protagonisti Danilo e Martina, che hanno scelto di tornare al ristorante di Flavio Montrucchio per festeggiare il loro anniversario. Inoltre, i telespettatori potranno vedere se Claudio riuscirà a far sorridere Cinzia e a conquistare il suo affetto.

Questo martedì 18 aprile 2023 sarà disponibile una selezione di film.

Alle 21.15 su Rai 5 andrà in onda il film commedia del 2017 di Yvan Attal, Quasi nemici – L’importante è avere ragione, con Camélia Jordana e Daniel Auteuil. Neila, la protagonista, si iscrive alla stimata Università Panthéon-Assas di Parigi e si trova presto in conflitto con il professor Mazard, noto per le sue dichiarazioni controverse.

Alle 21:25 del 9 è uscito il film commedia del 2015 di Leonardo Pieraccioni Il Professor Cenerentolo, con Leonardo Pieraccioni e Laura Chiatti. Nel film, Umberto tenta una rapina in banca per evitare il fallimento della sua azienda, con conseguente arresto. Durante un dibattito pubblico in carcere, incontra l’attraente Morgana.

Alle nove su Iris verrà trasmesso il film western Wyatt Earp di Lawrence Kasdan del 1994, con Dennis Quaid e Kevin Costner. Il film segue Wyatt Earp mentre arriva a Tombstone, assumendo il ruolo di sceriffo. Lungo la strada, incontra Doc Holliday, un giocatore d’azzardo che si schiera al suo fianco mentre affrontano la banda di Clanton.

La 5 trasmetterà il film commedia di Rob Reiner del 1995, Il presidente – Una storia d’amore, con Michael Douglas alle 21.10. Il film segue la storia del Presidente degli Stati Uniti Andrew Shepard che si innamora di Sidney, un avvocato della lobby ambientalista. Tuttavia, i suoi avversari politici approfittano della situazione quando si avvicinano le elezioni.

Alle 21.00 su Cine34 sarà proiettato il film commedia del 2018 Puoi baciare lo sposo, diretto da Alessandro Genovesi e interpretato da Cristiano Caccamo e Salvatore Esposito. La storia segue Antonio, che chiede al suo compagno Paolo di sposarlo a Berlino e Paolo vuole incontrare i suoi futuri suoceri in Italia. Antonio accetta e i due intraprendono un viaggio insieme.

Questa sera, martedì 18 aprile 2023, Sky trasmetterà dei film.

Alle 21.15 su Sky Cinema Uno verrà trasmesso il film commedia di Edoardo Leo e Massimiliano Bruno del 2023, I migliori giorni, con Luca Argentero. Il film racconta la storia di quattro persone e della loro esperienza con ricorrenze come Natale, Capodanno, San Valentino e la festa della donna, ognuna con il proprio punto di vista, compreso quello dell’infedele Gianni.

Sky Cinema Due trasmetterà il film drammatico di Barry Levinson del 1996, Sleepers, con Robert De Niro, alle 21.15. Il film è ambientato a New York negli anni ’60 e segue quattro amici che, dopo uno scherzo, vengono mandati in un riformatorio dove subiscono abusi sessuali da parte di una guardia. Da adulti, si assumono la responsabilità di cercare una punizione.

Alle 21.00 su Sky Cinema Family sarà possibile vedere il film commedia Coda – Segni del cuore (2021) di Sian Heder, con Emilia Jones. Ruby cerca di fare del suo meglio per la sua famiglia, essendo l’unica persona con un udito normale. Quando scopre la sua profonda passione per il canto, si trova di fronte a una decisione difficile.

Sky Cinema Suspense trasmetterà il film drammatico Everest di Baltasar Kormàkur del 2015, con Jake Gyllenhaal e Jason Clarke, alle 21. Il film è basato sulla storia vera di due spedizioni che nel 1996 tentarono di raggiungere la vetta dell’Everest e segue le prove dell’alpinista Scott Fischer mentre si spinge al limite.