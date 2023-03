Programmi Tv Stasera oggi 19 marzo 2023: Film live da non perdere

Questa sera, domenica 19 marzo 2023, la programmazione televisiva offre diverse opzioni interessanti. Su Raiuno, la serie “Resta con me” con Francesco Arca, mentre su Canale 5, Gerry Scotti conduce il varietà “Lo show dei record”. Inoltre, su Raitre, Fabio Fazio presenta il talk show “Che tempo che fa”, e su Rete 4, Giuseppe Brindisi conduce il programma di attualità “Zona bianca”.

Per la serata del 19 marzo 2023, Rai propone:

Su Raiuno, alle 21.25, la serie “Resta con me” racconta le vicende di Alessandro (Francesco Arca) e Paola, alle prese con l’adozione di Diego, e le indagini su un furto di reliquie e l’omicidio di Gennaro.

Su Raitre, alle 20.00, il talk show “Che tempo che fa” conduce con successo il pubblico tra intrattenimento e attualità, ospitando celebrità come Elly Schlein e Claudio Baglioni.

La programmazione Mediaset, La7, Tv8 e Nove prevede:

Su Rete 4, alle 21.20, “Zona bianca” con Giuseppe Brindisi offre approfondimenti su temi di attualità, come la guerra e la crisi dei migranti, senza trascurare la politica.

Su Canale 5, alle 21.20, Gerry Scotti presenta “Lo show dei record”, una serata ricca di primati e curiosità, con Lorenzo Veltri e Sofia Greenacre come giudici.

Su Italia 1, alle 20.30, “Inside” racconta la strana vicenda di Federico Tedeschi, il 19enne trovato morto nella sua camera a Roma nel 2017, con la famiglia convinta che sia stato ucciso.

Su La7, alle 21.15, “Non è L’Arena” con Massimo Giletti illumina i temi più caldi dell’attualità politica ed economica, tra polemiche nazionali e la crisi in Ucraina.

Su Tv8, alle 21.30, il GP dell’Arabia Saudita di Formula 1 si svolge sul circuito cittadino di Gedda, mentre su Nove, alle 21.15, il reality “Cambio moglie” racconta lo scambio di abitazioni tra due famiglie diverse.

Inoltre, numerosi film sono in programma questa sera del 19 marzo 2023:

Su Rai Movie, “Occhio alla penna” di Michele Lupo; su 20 Mediaset, “300: l’alba di un impero” di Noam Murro; su Iris, “The Burning Plain – Il confine della solitudine” di Guillermo Arriaga.

Infine, su Sky:

Su Sky Cinema Uno, “La verità è che non gli piaci abbastanza” di Ken Kwapis; su Sky Cinema Due, “Harry Haft: storia di un sopravvissuto” di Barry Levinson; su Sky Cinema Family, “10 giorni senza mamma” di Alessandro Genovesi; su Sky Cinema Action, “Fast and Furious” di Rob Cohen; e su Sky Cinema Suspense, “Out of Sight – Gli opposti si attraggono” di Steven Soderber bergh.

Questa sera, domenica 19 marzo 2023, la programmazione televisiva offre molte altre opzioni interessanti per soddisfare i gusti di tutti.

Su Rai Movie, alle 21.10, il western “Occhio alla penna” (1981) di Michele Lupo, con Bud Spencer e Joe Bugner, racconta le avventure di un uomo che si stabilisce in una città terrorizzata da criminali senza pietà.

Su 20 Mediaset, alle 21.05, il film storico “300: l’alba di un impero” (2013) di Noam Murro, con Sullivan Stapleton, narra la storia del generale greco Temistocle che combatte contro l’esercito persiano in una battaglia navale epica.

Su Iris, alle 21.00, il dramma “The Burning Plain – Il confine della solitudine” (2008) di Guillermo Arriaga, con Charlize Theron, esplora le vite intrecciate di diversi personaggi, tra cui Sylvia, la direttrice di un ristorante incapace di amare.

Per quanto riguarda i film in onda su Sky:

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, la commedia “La verità è che non gli piaci abbastanza” (2009) di Ken Kwapis, con Ginnifer Goodwin e Justin Long, segue le peripezie sentimentali di Gigi, che cerca di comprendere il comportamento degli uomini in amore.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il dramma “Harry Haft: storia di un sopravvissuto” (2021) di Barry Levinson, con Ben Foster, racconta la storia di Harry Haft, un uomo deportato ad Auschwitz che combatte per sopravvivere partecipando a combattimenti tra prigionieri.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, la commedia “10 giorni senza mamma” (2019) di Alessandro Genovesi, con Fabio De Luigi, mostra le difficoltà di Carlo, un padre che si ritrova a gestire i suoi tre figli da solo quando la moglie parte per una vacanza.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’azione “Fast and Furious” (2001) di Rob Cohen, con Vin Diesel e Paul Walker, vede l’agente Brian O’Conner infiltrarsi in una banda di criminali guidata da Dominic Toretto per smantellarla.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il thriller “Out of Sight – Gli opposti si attraggono” (1998) di Steven Soderbergh, con George Clooney, segue le vicende di Jack, un evaso che rapisce la sceriffo federale Karen Sisco, la quale, nonostante provi attrazione per lui, lo insegue per catturarlo.

In conclusione, la serata televisiva di domenica 19 marzo 2023 offre un’ampia varietà di opzioni tra serie, talk show, film e programmi d’attualità, garantendo intrattenimento e informazione per tutti i gusti.