Programmi Tv Stasera oggi 2 giugno 2023: Film live da non perdere - Controcopertina

Se stai cercando un modo per trascorrere una serata piacevole davanti alla TV, ecco una panoramica dei migliori programmi in onda stasera. Dai varietà alle fiction, dai film d’animazione ai documentari, c’è qualcosa per tutti i gusti.

Raiuno ci regala un’occasione per rivivere i momenti migliori della nona edizione dello spettacolo “I migliori dei migliori anni”, condotto dal talentuoso Carlo Conti. Alle 21.25 avremo la possibilità di rivedere le performance indimenticabili degli ospiti, tra cui i Pooh, Marco Masini, i Ricchi e Poveri e molti altri artisti di successo.

Se sei un appassionato di fiction, sintonizzati su Raitre alle 21.30 per seguire la trama avvincente de “L’amica geniale”. La storia di Lila ed Elena, due amiche inseparabili che crescono insieme in un quartiere degradato di Napoli negli anni ’50, ti conquisterà fin dal primo episodio intitolato “Le bambole”. Sarai testimone dei loro destini intrecciati e delle sfide che dovranno affrontare nel corso degli anni.

Per gli amanti del teatro, Rai 5 offre una serata di prosa con “Stasera a casa Rossi”. Riccardo Rossi, nelle vesti del padrone di casa, racconta divertenti aneddoti legati alla sua adolescenza e propone sketch sagaci su argomenti di attualità, cinema, televisione, musica e arte. Alle 21.15 non perderti questa serata all’insegna del buon umore.

Se preferisci la musica, Canale 5 propone “Il Volo – Tutti per uno” alle 21.20. Rivivi l’emozione dello show che si è tenuto un mese fa sull’incantevole palco dell’Arena di Verona. Gli applauditi Pooh saranno tra gli ospiti di questa serata indimenticabile, insieme a Ignazio Boschetto, Gianluca Ginoble e Piero Barone. Federica Panicucci sarà la padrona di casa di questo programma musicale imperdibile.

La7 ci offre invece la possibilità di riflettere sull’importanza della salvaguardia del nostro pianeta con il documentario “Eden – Un pianeta da salvare”. Alle 21.15, Licia Colò, la conduttrice dal cuore verde, ci guiderà attraverso i momenti più interessanti e spettacolari dell’edizione appena conclusa. Scopriremo speciali e reportage che ci apriranno gli occhi sulle tematiche ambientali e ci ispireranno ad adottare uno stile di vita più sostenibile.

Se sei un fan dei reality show, non perdere “Bruno Barbieri – 4 Hotel” su Tv8 alle 21.30. Bruno Barbieri si trova in Maremma alla ricerca del miglior glamping del territorio. Quattro strutture si sfideranno per aggiudicarsi un premio di 5000 euro. Sarà un viaggio alla scoperta di luoghi incantevoli e di nuove esperienze culinarie.

Infine, su Real Time alle 21.30, potrai seguire “Fantasmi di famiglia”, un docu-reality che vede Amy e Adam alle prese con un caso di attività paranormali in Connecticut. La famiglia denuncia strani eventi che si sarebbero verificati in casa, tra cui la presenza di un’entità oscura che spaventa la loro giovane figlia. Un’indagine avvincente che ti terrà con il fiato sospeso.

Passiamo ora ai film in onda questa sera. Su Rai Movie alle 21.10 potrai divertirti con la commedia del 2020 “Gli infedeli”, che racconta le vicende di cinque uomini accomunati da una irresistibile propensione al tradimento.

Se preferisci una commedia d’azione, sintonizzati su Rete 4 alle 21.25 per “Nati con la camicia”. Bud Spencer e Terence Hill ci regalano una performance esilarante nei panni di due personaggi scambiati per spie a causa di un equivoco. Si preparano così a smascherare un’organizzazione criminale in un’avventura ricca di risate.

Per i fan di Shrek, Italia 1 propone alle 21.20 il film d’animazione “Shrek Terzo”. Segui le avventure dell’orco verde e della sua amata Fiona mentre cercano di gestire il regno di Molto Molto Lontano. Un’avventura piena di comicità e magia che coinvolgerà anche il malvagio Principe Azzurro.

Se invece preferisci il brivido del thriller, su Nove alle 21.25 potrai seguire “Nemico pubblico” con Will Smith. Un avvocato si trova coinvolto in una pericolosa cospirazione dopo aver ottenuto un video compromettente. Inizia così una caccia all’uomo adrenalinica con agenti che lo spiano utilizzando tecnologie avanzate.

Su Iris alle 21.00 troverai il thriller “State of Play” con Russell Crowe e Ben Affleck. Un giornalista investiga sulla morte di una donna e si trova coinvolto in un’indagine che svela loschi intrighi politici e segreti inaspettati.

Infine, su Cine34 alle 21.15, potrai goderti la commedia “Scusate il ritardo” di Massimo Troisi. Vincenzo, un giovane disoccupato, vive alle spalle della sua famiglia e si divide tra le vicissitudini dell’amico Tonino e le confidenze della nevrotica Anna. Un film che ti farà sorridere e riflettere sulla vita.

Per gli abbonati a Sky, ci sono interessanti proposte cinematografiche. Su Sky Cinema Uno alle 21.15 potrai seguire il film di spionaggio “The Bourne Supremacy” con Matt Damon. Jason Bourne continua la sua lotta per scoprire la verità sul suo passato mentre è braccato da pericolosi nemici.

Su Sky Cinema Due alle 21.15, invece, potrai immergerti nel dramma carcerario “Le ali della libertà” con Tim Robbins e Morgan Freeman. Un direttore di banca condannato per omicidio si trova in prigione, dove stringerà un’amicizia preziosa e troverà un nuovo scopo di vita.

Per una serata adatta a tutta la famiglia, Sky Cinema Family offre alle 21.00 il film fantastico “Peter Pan”. Segui le avventure dei bambini Darling sull’Isola che non c’è, dove regnano la magia e l’avventura, ma anche l’ombra minacciosa del Capitan Uncino.

Infine, su Sky Cinema Action alle 21.00, potrai gustarti il thriller “Twister” con Bill Paxton, Helen Hunt e Philip S. Hoffman. Un gruppo di meteorologi dà la caccia a una serie di tornado che minacciano l’Oklahoma, cercando di studiarne da vicino la struttura interna.

Questi sono solo alcuni dei programmi e dei film in onda stasera, Sabato 3 Giugno 2023. Scegli quello che più ti appassiona e goditi una serata all’insegna dell’intrattenimento!