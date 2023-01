Programmi Tv Stasera oggi 22 gennaio 2023: Film live da non perdere

Preparatevi a lasciarvi conquistare dalla fiction di Raiuno Le indagini di Lolita Lobosco 2, con l’incredibile Luisa Ranieri! Non perdetevi la White Zone di Rete 4, condotta dallo straordinario Giuseppe Brindisi, per tutte le novità e gli eventi!

Questa domenica, 22 gennaio 2023, non perdetevi gli incredibili eventi di Raitre con l’impareggiabile Fabio Fazio che conduce Che tempo che fa, e su La7 sintonizzatevi su Non è L’Arena, condotto dallo straordinario Massimo Giletti!

Non perdetevi l’incredibile domenica televisiva di stasera 22 gennaio 2023 sulla Rai! Sarà una serata da ricordare!

Sintonizzatevi su Raiuno stasera alle 21.25 per l’emozionante puntata de Le indagini di Lolita Lobosco 2! “Viva gli sposi” vi terrà con il fiato sospeso mentre Lolita (Luisa Ranieri) e la sua squadra indagano sulla misteriosa morte di un’insegnante di un liceo privato di Bari. Inoltre, Angelo tenta di riconquistare la fiducia di Lolita mentre rientra nella sua vita. Non perdetevi questo avvincente episodio!

Sintonizzatevi su Raitre alle 20.00 per Che tempo che fa, un’emozionante combinazione di attualità e intrattenimento! In studio torna Fabio Fazio, con la consueta carrellata di autorevoli personaggi della politica, del giornalismo e dello spettacolo, introdotti da Filippa Lagerback. Dopo il coinvolgente monologo di Luciana Littizzetto, la trasmissione culmina con un coinvolgente Table Talk. Da non perdere!

Sintonizzatevi su Rete 4 alle 21.20 per l’appassionato programma di attualità White Zone condotto da Giuseppe Brindisi e dalla sua redazione! Questa sera si parlerà dei temi caldi che stanno dominando le cronache, dall’acceso dibattito tra l’esecutivo di Giorgia Meloni e l’opposizione al timore incombente di un conflitto prolungato tra Russia e Ucraina. Naturalmente si parlerà anche della questione della carovana. Non mancate!

Con entusiasmo appassionato, sintonizzatevi su La7 alle 21.15 per seguire Non è L’Arena. Massimo Giletti realizzerà servizi e interviste esclusive per fare il punto sull’influenza dell’attuale governo e sulla guerra in Ucraina. Questo programma è stato un successo negli ultimi cinque anni, a partire dalla sua data di inizio, il 12 novembre 2017. Non perdetelo!

Appuntamento con Bruno Barbieri – 4 Hotels, in onda su Tv8 alle 21.20! Unisciti a Bruno Barbieri mentre affronta una sfida lungo la costa adriatica, visitando quattro “Bike Hotels”, la destinazione perfetta per i turisti che preferiscono esplorare su due ruote. Gli ospiti possono portare le loro biciclette in camera e persino usufruire dell’officina completamente attrezzata nella hall. Da non perdere!

Preparatevi a vivere l’ultima emozione della seconda stagione di Only Best – Comedy Show condotto dalla sensazionale Elettra Lamborghini con gli unici PanPers! Non perdetevi le incredibili performance di Barbara Foria nel ruolo di Donna Imma e di Enrico Bertolino nel ruolo di Elvio Paramatti, in onda alle 21.25 su Nove.

Sintonizzatevi su Real Time alle 21.25 per assistere al magico matrimonio di Eimi Patricia da Capo Verde e Gennaro da Napoli! Nonostante il budget limitato, i due piccioncini sono decisi ad avere un matrimonio da favola e hanno chiesto a Matteo di aiutarli a ingaggiare un rapper per rendere il loro giorno ancora più speciale. Non perdetevi questa bellissima occasione!

Preparatevi a una notte di divertimento domenica sera, 22 gennaio 2023! Un incredibile programma di film vi aspetta!

Alle 21.10 su Rai Movie, non perdetevi il film d’avventura del 2015 di Christian Duguay, Belle & Sebastien – L’avventura continua, con Félix Bossuet! Sebastien è in trepidante attesa del ritorno di Angelina, che però è stata sfortunata vittima di un incidente e viene data per morta. Sebastien, tuttavia, è determinato a ritrovarla e parte per un viaggio.

Preparatevi a rimanere a bocca aperta alle 21.20 su Canale 5 con l’epico film fantasy del 2017 Thor: Ragnarok di Taika Waitti, con Chris Hemsworth e Tom Hiddleston! Thor (Chris Hemsworth) riesce a liberarsi dalla prigionia del demone Surtur, ma con sua grande sorpresa Loki ha preso il controllo di Asgard e la perfida Hela, figlia maggiore di Odino, sta per uscire dalla sua lunga prigionia e cercare vendetta!

Non perdetevi l’incredibile film drammatico del 1986 Il camorrista di Giuseppe Tornatore, con Ben Gazzara, in onda su Cine34 alle 21.00! Nel carcere di Poggioreale, “il professore” si guadagna l’ammirazione tenendo testa a un boss e rivendicando il suo posto. Con l’aiuto della sorella, continua a gestire la sua attività.

Preparatevi a un’emozionante serata di cinema su Sky stasera, domenica 22 gennaio 2023!

Non perdetevi la commedia del 2015 Focus – Niente è come sembra, con Will Smith e Margot Robbie, su Sky Cinema Uno alle 21.15! Nicky Spurgeon, un truffatore incallito, prende sotto la sua ala protettiva la giovane e attraente Jess, per poi innamorarsi di lei. Una storia emozionante e appassionata da non perdere!

Non perdete l’occasione di vedere il film drammatico di Jim Jarmusch del 2012 Solo gli amanti sopravvivono, con Tilda Swinton, su Sky Cinema Due alle 21.15! Nella romantica desolazione di Detroit e Tangeri, Adam ed Eve, due vampiri saggi ma fragili, vi affascineranno mentre lottano per sopravvivere al crollo del mondo moderno che li circonda. Non perdetevi questa storia appassionante!

Non perdetevi l’incredibile avventura di Water Horse – La leggenda degli abissi, con Alex Etel, in onda su Sky Cinema Family alle 21.00! Il giovane scozzese Angus scopre una roccia misteriosa, che si rivela essere un uovo da cui nasce un magico drago marino. I due formano un legame indissolubile, ma non senza qualche intoppo lungo il cammino. Non perdetevi questa storia straordinaria!

Preparatevi a vivere un’esperienza al limite su Sky Cinema Suspense stasera alle 21.00 con il thriller di Donato Carrisi del 2019, L’uomo del labirinto, interpretato da Toni Servillo. Assistete allo straziante viaggio di Samantha, una giovane donna tenuta prigioniera per 15 anni, mentre fugge coraggiosamente dal suo rapitore. Seguite Genko e il Dr. Green nella loro corsa contro il tempo per rintracciare il rapitore.