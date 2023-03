Programmi Tv Stasera oggi 23 marzo 2023: Film live da non perdere

Su Raiuno, Calcio: Italia-Inghilterra. Su Rete 4, l’attualità con Dritto e rovescio, programma condotto da Paolo Del Debbio. Stasera in tv giovedì 23 marzo 2023. Su Raitre, il talk show condotto da Geppi Cucciari, Splendida cornice. Su Italia 1, il film Il cacciatore e la regina di ghiaccio, con Charlize Theron.

Stasera in tv giovedì 23 marzo 2023, Rai

Su Raiuno, alle 20.30, Calcio: Italia-Inghilterra. Iniziano le qualificazioni ai Campionati Europei che si terranno in Germania dal 14 giugno al 14 luglio 2024. Nel Gruppo C, gli azzurri di Roberto Mancini, campioni in carica, ospitano allo Stadio Maradona di Napoli la squadra britannica guidata da Gareth Southgate.

Su Raitre, alle 21.20, il talk show Splendida cornice. Divertimento e leggerezza nel programma condotto da Geppi Cucciari, di cui stasera vediamo la decima delle 15 puntate previste. In studio, oltre al pubblico votante diviso tra categorie demoscopiche, ritroviamo l’astrofisica Amalia Ercoli Finzi e il “sumerologo” Maurizio Viano.

Su Rai 5, alle 21.15, danza: Il giardino degli amanti. Il balletto, nell’inconsueto allestimento del coreografo Massimiliano Volpini, è andato in scena al Teatro alla Scala di Milano nel 2016 per celebrare i 225 anni dalla scomparsa di Mozart. Sul palco, Roberto Bolle e Nicoletta Manni.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Nove, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Dritto e rovescio. Anche parlando di temi drammatici come la tragedia di Cutro o i massacri in Ucraina, Paolo Del Debbio riesce comunque ad instaurare e a mantenere con il pubblico un rapporto quasi di confidenza. Merito della sua preparazione, certo, ma anche della capacità di stabilire un filo diretto con gli spettatori.

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Piazza Pulita. Immagini, inedite, faccia a faccia con esperti e opinionisti, inchieste ricche di notizie verificate con scrupolo: Corrado Formigli affronta ogni argomento con lo stile che i telespettatori conoscono ormai molto bene.

Su Tv8, alle 21.30, il reality Bruno Barbieri – 4 Hotel. Bruno Barbieri visita il Molise da Termoli a Capracotta, Isernia e Campobasso alla ricerca del Miglior Hotel. In gara: Palazzo Cannavina, Borgotufi, Antica Dimora Isernia e L’Ulivo Bianco. Al vincitore 5000 euro da investire nella propria attività.

Su Nove, alle 21.25, il reality Faking It: bugie o verità? Al via la seconda stagione del programma di Pino Rinaldi. Si parte dal delitto di Avetrana, dove nel 2010 è stata uccisa la 15enne Sarah Scazzi. Per la legge a ucciderla è stata la cugina Sabrina Misseri con la complicità della madre Cosima.

Su Real Time, alle 21.20, il docu-reality Vite al limite. Il dottor Now ha consigliato sia a Nico che a Geno cosa devono fare per perdere peso e poter essere sottoposti alla chirurgia bariatrica. I cugini sono entrati in sala operatoria dopo otto mesi (Geno) e nove mesi (Nico) di dieta ed esercizio fisico.

I film di questa sera giovedì 23 marzo 2023

Su Raidue, alle 21.20, il film drammatico del 2017, di Paco Arango, Quello che veramente importa, con Oliver Jackson-Cohen. Dopo essersi trasferito in Nuova Scozia, Alec (Oliver Jackson-Cohen) viene a sapere da alcuni membri della sua famiglia che ha il dono della guarigione. Alec inizialmente rifiuta il suo destino, ma l’incontro con una ragazza malata e con Cecilia (Camilla Luddington) gli faranno cambiare idea.

Su Canale 5, alle 21.20, il film commedia del 2020, di Guido Chiesa, Cambio tutto! con Valentina Lodovini, Neri Marcorè. Giulia (Valentina Lodovini) è una 40enne insoddisfatta della sua vita. Quando lo stress diventa insopportabile, si rivolge a uno specialista che l’aiuta a cambiare in meglio il suo approccio ai problemi quotidiani. Giulia diventa molto più diretta nei rapporti con il prossimo, il che crea qualche imprevisto.

Su Italia 1, alle 21.20, il film fantastico del 2016, di Cedric Nicolas-Troyan, Il cacciatore e la regina di ghiaccio, con Chris Hemsworth, Charlize Theron. Dopo essere stata tradita dalla sorella Ravenna (Charlize Theron), Freya (Emily Blunt) si trasforma nella regina di Ghiaccio e bandisce l’amore dal suo regno. Ma il cacciatore Eric (Chris Hemsworth) non intende rinunciare alla sua adorata Sara. Prequel di “Biancaneve e la regina di ghiaccio”.

Su 20 Mediaset, alle 21.05, il film d’azione del 2007, di Michael Davis, Shoot’em up – Spara o muori, con Clive Owen. Il signor Smith si trova coinvolto in una sparatoria in cui muore una donna, che teneva tra le braccia un neonato. L’uomo si prende cura del piccolo, ma scopre che…

Su Iris, alle 21.00, il film d’azione del 1991, di Kathryn Bigelow, Point break, con Keanu Reeves, Patrick Swayze. Per finanziarsi, Bodhi e i suoi amici surfisti rapinano le banche mascherati da ex presidenti degli Stati Uniti. Ma l’agente dell’Fbi Johnny Utah si mette sulle loro tracce.

Stasera in tv giovedì 23 marzo 2023, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film thriller del 2022, di Donato Carrisi, Io sono l’abisso, con Gabriel Montesi. Le persone non pensano mai a ciò che gettano via. Invece l’Uomo che pulisce, un netturbino, sa che è proprio tra i rifiuti che si nascondono i loro segreti ed è da lì che sceglie le sue vittime. Finché un giorno…

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2020, di Austin Stark, The god committee – La scelta, con Julia Stiles. In un ospedale giunge un cuore da un donatore. Un comitato di medici, di cui fa parte Jordan Taylor, deve decidere quale fra tre pazienti merita il trapianto che gli salverà la vita.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film horror del 2018, di Pascal Laugier, La casa delle bambole – Ghostland, con Crystal Reed. Pauline si trasferisce, con le figlie adolescenti Beth e Vera, in una villa isolata ricevuta in eredità. Ma poco dopo il loro arrivo, un uomo e una donna irrompono nella casa e le aggrediscono.

Su Sky Cinema Drama, alle 21.00, il film drammatico del 2019, di Noah Baumbach, Storia di un matrimonio, con Scarlett Johansson e Adam Driver. La storia di un regista di teatro e della sua attrice moglie, che attraversano un doloroso processo di divorzio.

Su Sky Cinema Comedy, alle 21.00, il film commedia del 2018, di Kay Cannon, Il tuo ex non muore mai, con Leslie Mann, Ike Barinholtz e John Cena. Tre genitori scoprono che le loro figlie hanno fatto un patto per perdere la verginità durante il ballo di fine anno del liceo e decidono di fare di tutto per impedirlo.

