Programmi Tv Stasera oggi 30 maggio 2023: Film live da non perdere - Controcopertina

Raiuno: “Con il cuore – Nel nome di Francesco” alle 21.30

Preparatevi per una serata indimenticabile con la nuova edizione del programma musicale “Con il cuore – Nel nome di Francesco” su Raiuno. In questa puntata, avremo l’onore di assistere alle esibizioni di artisti straordinari come Fiorella Mannoia, Pooh, Nek, Francesco Renga e Mr. Rain. Il Sagrato della Chiesa Superiore della Basilica di San Francesco d’Assisi sarà lo spettacolare sfondo di questa serata emozionante. Non perdete l’occasione di sostenere l’operato dei frati francescani inviando un sms al 45515.

Raidue: “Nudi per la vita” alle 21.20

Alle 21.20 su Raidue, preparatevi a rivivere le emozioni del reality “Nudi per la vita”. Condotta da Mara Maionchi, questa serie ha l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico sulla prevenzione dei tumori. Memo Remigi, Francesco Paolantoni, Gabriele Cirilli, Gianluca Gazzoli, Gilles Rocca e Antonio Catalani si metteranno a nudo nel musical “Full Monty”, guidati da Marcello Sacchetta.

Raitre: “#Cartabianca” alle 21.20

In cerca di attualità? Non perdete “#Cartabianca” su Raitre alle 21.20. Nel programma condotto da Bianca Berlinguer, potrete approfondire l’evoluzione dello scenario internazionale dopo la recente visita del presidente ucraino Zelensky in alcune capitali europee, tra cui Roma. Inoltre, si discuteranno le ultime mosse dell’esecutivo di Giorgia Meloni e delle forze dell’opposizione. Preparatevi a un confronto stimolante su temi di grande rilevanza.

Rete 4: “Fuori dal coro” alle 21.20

Se siete preoccupati per la congiuntura internazionale e l’aumento dell’inflazione, non potete perdere “Fuori dal coro” su Rete 4 alle 21.20. Mario Giordano offrirà come sempre la sua appassionata solidarietà agli italiani. Il giornalista si farà portavoce delle lamentele e delle richieste di aiuto che sempre più cittadini rivolgono a chi governa. Un programma che non potete perdere se siete interessati alle questioni attuali.

Italia 1: “Miracolato” alle 21.20

Se cercate un po’ di allegria, Italia 1 ha il programma perfetto per voi. Alle 21.20, non perdete il comedy show “Miracolato”. Rivivrete la puntata di “Italia 1 On stage” con il comico comasco Max Angioni, reduce dal successo de “Le Iene”. Nel suo spettacolo teatrale, Angioni racconterà le sue esperienze, le conversazioni ai tempi dei social e la maledizione di arrivare secondo, come a “Italia’s Got Talent”.

La7, Tv8, Real Time: Programmi da non perdere

Su La7, alle 21.15, non perdete “Di martedì”. In questo programma condotto da Giovanni Floris, avrete l’opportunità di ascoltare le voci dei protagonisti della scena politica, economica e culturale. A stimolare la discussione saranno le indicazioni dei sondaggi a cura di Nando Pagnoncelli.

Su Tv8, alle 21.30, vivrete avventure incredibili con il reality “Viaggi Pazzeschi”. Victoria Cabello e Paride Vitale saranno i protagonisti di questo travel show, mentre 3 italiani residenti nella città protagonista propongono loro esperienze insolite.

Su Real Time, alle 21.20, immergetevi nel reality “Primo appuntamento crociera”. Rivedrete le puntate condotte da Flavio Montrucchio, in cui alcuni single salpano alla ricerca dell’anima gemella sulla nave dell’amore. Tra i partecipanti di questa edizione, troverete anche l’attrice Sandra Milo.

Film in TV: Un’offerta imperdibile

Rai 5 vi propone alle 21.15 la commedia del 2017 “Il professore cambia scuola” di Olivier Ayache-Vidal, con Denis Podalydès. Francois, docente di un liceo prestigioso a Parigi, è costretto ad accettare il trasferimento in una scuola di periferia. Sarà una vera e propria sfida che lo porterà a mettere in discussione le sue certezze.

Su Rai Movie, alle 21.10, non perdete il film drammatico del 2015 “Il diritto di uccidere” di Gavin Hood, con Helen Mirren. Il colonnello Katherine Powell scopre che un gruppo di terroristi sta preparando un attacco suicida. Vorrebbe intervenire, ma nessuno vuole assumersi la responsabilità di un attacco.

Su Canale 5, alle 21.20, preparatevi a divertirvi con la commedia del 2019 “Yesterday” di Danny Boyle, con Himesh Patel. Jack Malik (Himesh Patel) è un cantautore inglese che non riesce a sfondare. Un giorno, però, scopre di essere l’unico al mondo a conoscere i Beatles dopo un blackout planetario. Sfruttando questa conoscenza, diventa una star. Ma ci saranno conseguenze…

Su Nove, alle 21.25, non perdete il film thriller del 2012 “The expatriate – In fuga dal nemico” di Philipp Stolzi, con Aaron Eckhart. Ben Logan, ex agente della CIA, lavora per una multinazionale specializzata in sistemi di sicurezza. Ma ben presto scopre di essere al centro di un complotto internazionale.

Su Iris, alle 21.00, immergetevi nel selvaggio West con il film western del 2007 “Quel treno per Yuma” di James Mangold, con Russell Crowe. Dan Evans, reduce della Guerra Civile, si offre per un difficile incarico: scortare il bandito Ben Wade fino al treno che lo condurrà in carcere. Una sfida all’ultimo sangue.

Film su Sky: Una serata cinematografica

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, non perdete il film drammatico del 2023 “A Good Person” di Zach Brafe, con Florence Pugh. La vita di Allison viene sconvolta da un incidente mortale. Negli anni successivi, la giovane stringe un improbabile legame con suo suocero, che l’aiuterà a rimettere insieme i pezzi della sua vita.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, vivrete la magia con il film fantastico del 2013 “Beautiful Creatures – La sedicesima luna” di Richard LaGravenese, con Alice Englert e Alden Ehrenreich. Ethan incontra Lena, nipote di un misterioso eremita. Tra di loro nasce un forte legame, ma Lena è una maga colpita da una maledizione.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, immergetevi nella guerra con il film del 2014 “Fury” di David Ayer, con Brad Pitt, Alicia Von Rittberg e Shia LaBeouf. Nel 1945, il sergente Don Collier, al comando del carro armato Fury, deve compiere una difficile missione dietro le linee nemiche. Una storia di coraggio e lealtà.