Programmi Tv Stasera oggi 31 maggio 2023: Film live da non perdere - Controcopertina

Stasera in TV mercoledì 31 maggio 2023: i programmi da non perdere

Rai – Calcio Europa League: Finale Siviglia-Roma (Raiuno)

Questa sera su Raiuno alle 21.00 potrete assistere alla finale dell’Europa League, che si svolge quest’anno in Ungheria. Scenderanno in campo alla Puskas Arena di Budapest la Roma, guidata dal rinomato allenatore José Mourinho, e la squadra spagnola del Siviglia. La formazione iberica ha eliminato la Juventus in semifinale, e ora si contendono il prestigioso titolo. Il vincitore succederà all’Eintracht Francoforte, trionfatore dell’edizione del 2022. Non perdete l’emozione di questa sfida epica!

Raitre – Chi l’ha visto? (21.20)

Per gli amanti dell’attualità, su Raitre alle 21.20 potete seguire il programma investigativo “Chi l’ha visto?” condotto da Federica Sciarelli. Questa storica trasmissione, in onda dal 2004, continuerà ad appassionarvi fino al 5 luglio. Se volete segnalare un caso o avere informazioni utili, potete contattare la redazione attraverso la pagina Facebook, Instagram, Twitter e WhatsApp al numero +39 3453131987. Potete anche chiamare il numero telefonico 06.8262 o inviare un’email a 8262@. Non perdete l’opportunità di seguire le inchieste condotte dalla bravissima Federica Sciarelli.

Rai 5 – Art Night: “Albrecht Durer, attraverso lo specchio” (21.15)

Per gli appassionati d’arte, su Rai 5 alle 21.15 Neri Marcorè presenterà il reportage “Albrecht Durer, attraverso lo specchio”. Cinque specialisti parleranno del maestro della pittura tedesca rinascimentale, che ha accolto gli stimoli delle arti fiamminghe e italiane del suo tempo. Non perdete l’occasione di scoprire e approfondire la figura di questo grande artista.

Programmi Mediaset e La7

Se preferite seguire altri canali, su Rete 4 alle 21.20 potete trovare l’attualità con “Zona bianca”. La formula rimane la stessa, con approfondimenti sui temi politici ed economici di attualità.

Su La7 alle 20.35, invece, potete seguire “Otto e mezzo”. Lilli Gruber e i suoi ospiti analizzeranno i temi più attuali legati alla politica, all’economia e alla cronaca italiana. Non perdete la rubrica curata dal giornalista Paolo Pagliaro, molto apprezzata dal pubblico.

I film di questa sera

Per gli amanti del cinema, ecco alcuni film in onda questa sera.

Canale 5 – “Una famiglia all’improvviso” con Chris Pine (21.20)

Su Canale 5 alle 21.20 potrete godervi il film drammatico del 2012, diretto da Alex Kurtzman, “Una famiglia all’improvviso”. Protagonista è Sam, interpretato da Chris Pine, che si reca a Los Angeles per il funerale del padre e la lettura del testamento. Qui scopre dell’esistenza di una sorellastra di cui ignorava tutto, e insieme dovranno affrontare una situazione inaspettata. Non perdete questa emozionante storia familiare.

Italia 1 – “Pirati dei Caraibi – La vendetta di Salazar” con Johnny Depp (21.20)

Su Italia 1 alle 21.20 potrete immergervi nell’avventura con il film del 2017, diretto da Joachim Ronning ed Espen Sandberg, “Pirati dei Caraibi – La vendetta di Salazar”. Il capitano Salazar, interpretato da Javier Bardem, evade dal Triangolo del Diavolo insieme al suo equipaggio di marinai fantasma. Jack Sparrow, interpretato da Johnny Depp, dovrà cercare di ottenere il Tridente di Poseidone per salvare se stesso. Non perdete questa avvincente storia di pirati e tesori nascosti.

Altri film in onda

Su Tv8 alle 21.30 potete trovare il film drammatico del 2012, diretto da Michael Sucsy, “La memoria del cuore”, con Channing Tatum e Rachel McAdams. Mentre su Nove alle 21.25 c’è il film commedia del 2016, diretto da Massimo Gaudioso, “Un paese quasi perfetto”, con Fabio Volo.

Sky – i film della serata

Se avete Sky, ecco alcuni film in programmazione questa sera.

Sky Cinema Due – “L’ombra di Stalin” con James Norton (21.15)

Su Sky Cinema Due alle 21.15 potrete vedere il film drammatico del 2019, diretto da Agnieseka Holland, “L’ombra di Stalin”. La storia segue Gareth Jones, interpretato da James Norton, il primo giornalista straniero ad intervistare Hitler. Ora vuole recarsi a Mosca per ottenere un’intervista con Stalin. Non perdete questo affascinante dramma storico.

Sky Cinema Family – “Wonder” con Jacob Tremblay (21.00)

Su Sky Cinema Family alle 21.00 potrete emozionarvi con il film drammatico del 2017, diretto da Stephen Chbosky, “Wonder”. La storia ruota attorno a August, interpretato da Jacob Tremblay, un bambino nato con una malattia craniofacciale. Affrontando le sfide quotidiane e con l’amore dei suoi genitori, August supererà ogni avversità. Non perdete questa toccante storia di resilienza e accettazione.

Sky Cinema Action – “La fratellanza” con Nikolaj Coster-Waldau (21.00)

Su Sky Cinema Action alle 21.00 potrete seguire il film drammatico del 2017, diretto da Ric Roman Waugh, “La fratellanza”. La trama ruota attorno a Jacob, interpretato da Nikolaj Coster-Waldau, un broker di successo che finisce in carcere per omicidio colposo. Per sopravvivere alla dura realtà carceraria, si unisce alla gang della Fratellanza Ariana. Non perdete questa storia intensa e piena di tensione.

Sky Cinema Suspense – “Intrigo internazionale” con Cary Grant (21.00)

Su Sky Cinema Suspense alle 21.00 potrete rivivere il classico del 1959, diretto da Alfred Hitchcock, “Intrigo internazionale”. Il protagonista, interpretato da Cary Grant, viene scambiato per una spia e si ritrova braccato da un’organizzazione pericolosa. Una donna affascinante, interpretata da Eva Marie Saint, sembra volerlo aiutare, ma potrà fidarsi di lei? Non perdete questo avvincente thriller di spionaggio.

Scegliete tra i vari programmi in onda questa sera e godetevi una serata all’insegna dello sport, dell’attualità o del cinema, a seconda dei vostri gusti. Buona visione!