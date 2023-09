Programmi Tv Stasera oggi 5 settembre 2023: Film live Rai, Mediaset e Sky

Sei pronto per una serata di intrattenimento televisivo? La nostra guida TV è qui per aiutarti a pianificare la tua serata di martedì 5 settembre 2023 senza dover fare zapping tra i canali. Ecco cosa c’è di interessante in programma questa sera, dai film alle serie TV e agli show.

I Principali Canali della Prima Serata

Rai 1

18:45 Reazione a Catena

20:00 Tg1

20:35 Techetecheté

21:30 Il giovane Montalbano 2×05

23:30 Tg1

23:35 La La Land

Rai 2

19:00 Castle s.1

20:30 Tg2

21:00 Tg2 Post

21:20 Un Uomo Sopra la legge Jim, allevatore e veterano della guerra del Vietnam, sta attraversando un momento difficile. La sua vita è ulteriormente disturbata dall’arrivo inaspettato di due immigrati clandestini: una madre con il suo piccolo figlio, in fuga da un brutale cartello messicano.

23:10 Pour Parler Comedy show



Rai 3

19:30 Tg R

20:00 Blob

20:10 Viaggio in Italia

20:35 Venezia Biennale Cinema

20:50 Un Posto al sole 1a tv

21:20 Filorosso

Canale 5

18:45 Reazione a Catena 1a tv

20:00 TG5

20:35 Paperissima Sprint

21:25 Benvenuti al Nord

23:50 Madri Una vita d’amore 1×12 1a tv

Italia 1

18:30 Studio Aperto

19:30 CSI Miami 3×22

20:30 NCIS 15×18

21:20 47 Ronin Basato sulla vera storia di un gruppo di samurai. Kai, Keanu Reeves, si unisce ad un gruppo di Ronin, per cercare vendetta sul tiranno che ha ucciso il loro Maestro.

23:40 Game Night – Indovina chi muore stasera?

Rete 4

20:00 Tempesta d’amore

20:30 Stasera Italia

21:30 Bianca Berlinguer

00:55 Il tè nel deserto

La7

18:15 Padre Brown

20:00 TgLa7

20:30 In Onda

23:15 The Iron Lady

TV8 (canale 125 Sky)

19:00 4 Ristoranti

20:20 100% Italia

21:30 Pechino Express 10×01 1a tv free

23:45 IGT Best of

Nove (canale 149 Sky)

19:15 Cash or Trash

21:30 Nemico Pubblico Nell’America piegata dalla Grande Depressione, un uomo fuori dal comune riesce ad attirarsi il favore e l’attenzione dell’opinione pubblica: John Dillinger, qualificato dalle autorità statunitensi come Nemico Pubblico Numero Uno.



Serie TV in Prima Serata

Giallo (canale 38 dtt e Tivùsat 167 Sky)

Ore 21:10 Balthazar 3×07-08

Top Crime (canale 39 dtt e TivùSat 168 Sky)

Ore 21:15 Un’altra verità 1×01-02-03

Sky Atlantic (canale 109 sat e 455 dtt pay)

Ore 21:15 Detective Reyka 1×03-04

Sky Serie (canale 112)

Ore 21:15 Rfds – Medici dal cielo 1×03-04

Sky Investigation (canale 114)

Ore 21:15 Delitti ai tropici 1×07-08

Film in Prima Serata

20 (canale 20 dtt e TivùSat 151 Sky)

Ore 21:10 Sherlock Holmes Robert Downey Jr. e Jude Law nella rivisitazione in chiave moderna delle avventure dell’abile investigatore inglese. Vincitore di un Golden Globe



Rai 4 (canale 21 dtt – 10 TivùSat)

Ore 21:20 Z Vuole giocare La giovane mamma Elizabeth inizia a sospettare che suo figlio Joshua abbia dei problemi comportamentali, vista l’immotivata violenza verso i suoi coetanei e la presenza sempre più ingombrante e pericolosa di un amico immaginario di nome Z.



Iris (canale 22 dtt, 11 Tivùsat 325 Sky)

Ore 21:15 Tombstone Wyatt Earp, sceriffo dalla chiara fama ritiratosi dall’esercizio della legge, decide di trasferirsi nella piccola cittadina in via di sviluppo di Tombstone.



Rai 5 (canale 23 dtt, 13 Tivùsat)

Ore 21:15 Il sacrificio del cervo sacro Steven Murphy, brillante chirurgo, conduce una vita apparentemente perfetta in Ohio con la moglie Anna, una nota oftalmologa, e i loro due figli adolescenti, Kim e Bob, fino a quando Martin, un adolescente che ha perso suo padre in seguito a un’intervento chirurgico di Steven, non si insinua nella loro vita. Ispirato all’Ifigenia in Aulide di Euripide.



Rai Movie (canale 24 dtt 14 TivùSat)

Ore 21:10 Vita segreta di Maria Capasso Un’estetista rimasta vedova ed economicamente in difficoltà accetta di fare da corriere della droga per il suo amante, un imprenditore legato alla camorra, iniziando una spregiudicata, violenta e sorprendente ascesa verso i quartieri della Napoli bene



Rai Premium (canale 25 dtt 15 TivùSat)

Ore 21:20 Arnoldo Mondadori I libri per cambiare il mondo La storia esemplare di uno dei più importanti pionieri dell’industria editoriale italiana che con la sua visione, ha portato i libri e la lettura nelle case di tutti gli italiani.



Cielo (canale 26 dtt 19 Tivùsat 156 Sky)

Ore 21:15 Outlander L’ultimo vichingo L’arrivo di una navicella spaziale sconvolge gli abitanti di un villaggio



Twentyseven (canale 27 dtt e Tivùsat 158 Sky)

Ore 21:10 Demolition Man In una violenta Los Angeles, un poliziotto ed un malvivente vengono ibernati e sottoposti ad un programma di rieducazione.



La5 (canale 30 dtt, 19 TivùSat e 159 Sky)

Ore 21:10 Ti odio ti lascio ti… Brillante commedia con Jennifer Aniston e Vince Vaughn. La dura convivenza forzata di una coppia in crisi in cui nessuno dei due vuole lasciare la casa.



Cine 34 (canale 34 dtt e Tivùsat 327 Sky)

Ore 21:10 Gallo Cedrone Attraverso le testimonianze di amici e parenti, il ritratto poco edificante del “coatto” Armando Feroci, ora in mano ai terroristi islamici.



Warner Tv (canale 37 dtt 56 tivùsat)

Ore 21:30 Mama’s boy Jeff, un ventinovenne scansafatiche, non vuole che sua madre si risposi con un guru dell’auto aiuto e fa di tutto perché ciò non succeda.



Italia 2 (canale 49 dtt 16 TivùSat 175 Sky)

Ore 21:00 Lupin III Sigillo di sangue la sirena dell’eternità Lupin viene costretto a fare un furto da una donna che tiene in ostaggio Fujiko. Fatto il colpo Lupin si accorge che la gemma rubata è un falso.



Film su Sky

Sky Cinema Uno (canale 301)

Ore 21:15 The Pusher

Sky Cinema Due (canale 302)

Ore 21:15 La La Land

Cinema Collection (canale 303)

Ore 21:15 Shrek

Cinema Family (canale 304)

Ore 21:00 Il ragazzo invisibile

Cinema Action (canale 305)

Ore 21:00 13 Hours The Secre Soldiers of Benghazi

Sky Cinema Suspense (canale 306)

Ore 21:00 Occhiali neri

Cinema Romance (canale 307)

Ore 21:00 Io che amo solo te

Sky Cinema Drama (canale 308)

Ore 21:00 La teoria del tutto

Sky Cinema Comedy (canale 309)

Ore 21:00 Le amiche della sposa

Show, Sport e Documentari in TV

Real Time (canale 31 dtt e TivùSat 160 Sky)

Ore 21:20 Primo appuntamento 1a tv

Focus (canale 35 dtt 60 Tivùsat 414 Sky)

Ore 21:15 Streve Backshall avventure intorno al mondo 1a tv

DMAX (canale 52 dtt, 28 TivùSat 170 Sky)

Ore 21:00 Il boss del paranormal

Mediaset Extra (canale 55 dtt 17 Tivùsat 163 Sky)

Ore 21:15 Avanti un altro…pure di sera

Sky Uno (canale 108 Sat e 455 dtt pay)

Ore 21:15 4 Ristoranti

Arte (canale 120/400 Sky)

Ore 21:15 Grand Tour Viaggio in Italia

Sky Documentaries (canale 122/402)

Ore 21:15 Il Caso Craxi Una storia italiana

Sky Nature (canale 124/404)

Ore 21:15 Paradisi Selvaggi

MTV (canale 131 Sky)

Ore 21:30 Ridiculousness Veri American Idiots + Dalla Cowboys Cheerleaders – Making the Team 1a tv

Gambero Rosso (canale 133 Sky)

Ore 21:00 Food Away 1a tv + 21:30 Davide Guidara la mia rivoluzione vegetale

Sky Sport Summer

Ore 21:00 Germania – Serbia (volley europeo maschile)

Per ulteriori dettagli sulla programmazione completa dei canali Rai, Mediaset, Sky e Discovery, nonché per accedere a film, serie TV e documentari in streaming su Netflix, Amazon, TIMVISION, NowTV/SkyOnDemand e Infinity, visita le rispettive piattaforme. Buona visione!