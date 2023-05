Programmi Tv Stasera oggi 8 maggio 2023: Film live da non perdere

Questa sera, lunedì 8 maggio 2023, Raiuno trasmetterà l’ultima puntata della fiction Un passo dal cielo 7, con Giusy Buscemi. Canale 5 trasmetterà il reality L’Isola dei famosi, condotto da Ilary Blasi. Su Raitre andrà in onda il programma di attualità Report, condotto da Sigfrido Ranucci. Su Rete 4 andrà in onda Quarta Repubblica, programma di attualità ideato e condotto da Nicola Porro.

Sintonizzatevi sulla Rai lunedì 8 maggio 2023 per una serata di intrattenimento.

Alle 21.30 di questa sera su Raiuno andrà in onda la puntata finale della fiction Un passo dal cielo 7. Intitolato “L’ultima verità”, tutti i segreti saranno svelati mentre Paron sarà chiamato a rispondere delle sue azioni e il mistero della morte di Roberta sarà finalmente risolto. Manuela (Giusy Buscemi) potrà cercare giustizia per Gregorio, mentre Vincenzo dovrà chiarire i suoi sentimenti per Carolina.

Alle 21.20 su Raitre, Report presenterà la nuova edizione del programma condotto da Sigfrido Ranucci. Quest’anno si parlerà del Piano Nazionale per affrontare la crescente carenza idrica, dell’annosa questione della gestione dei rifiuti a Roma e degli errori commessi dal governo Conte durante la fase iniziale della pandemia Covid-19.

Programmi Mediaset, La7, Nove

Alle 21.20 su Rete 4, Nicola Porro conduce il programma di attualità Quarta Repubblica. Il programma offrirà una panoramica completa della situazione italiana e internazionale, con un focus particolare sull’impegno di Giorgia Meloni di fronte alle critiche dell’opposizione e ad alcune iniziative sgradite di esponenti della maggioranza.

Sintonizzatevi su Canale 5 alle 21.20 per seguire l’ultima edizione de L’isola dei famosi. Le insicurezze di Cristina Scuccia, le incomprensioni tra Alessandro Cecchi Paone e Nathaly Caldonazzo, la giovialità di Paolo Noise e Marco Mazzoli, le perplessità sulle regole delle prove che Alvin cerca di spiegare a Ilary Blasi: non c’è possibilità di annoiarsi.

Sintonizzatevi su Italia 1 alle 21.20 per l’ultima puntata del programma di Roberto Giacobbo, Freedom – Oltre il confine. La serata inizierà in Sardegna, esplorando le coincidenze che hanno portato all’origine dell’umanità. Ci sposteremo poi in Egitto per indagare sui misteri della Sfinge e scoprire se ne esiste un’altra a Giza. Infine, scopriremo i segreti della Villa di Corliano a San Giuliano Terme.

Alle 20.35 su La7, Otto e mezzo con Lilli Gruber presenterà le ultime notizie e i dati. L’ex conduttrice del Tg1 conduce la trasmissione dal 2008, dopo aver affiancato Federico Guiglia nella stagione precedente.

Sul Nove alle 21.25, al Teatro Galleria di Legnano, inizierà lo spettacolo comico Only Fun – Comedy Show. Condotta da Elettra Lamborghini, la serata sarà all’insegna della leggerezza. Sarà presente anche Valentina Persia, che ha debuttato in televisione nel 1994 nel programma di Canale 5 “La sai l’ultima?”.

Alle 21.20 su Real Time, il docu-reality The Skin Clinic vedrà protagonista Caroline, che si è rivolta alla dottoressa Emma Craythorne per i suoi peli facciali in eccesso. Inoltre, in studio, Antony parlerà delle piccole masse sui suoi genitali che ostacolano la sua vita sessuale.

Lunedì 8 maggio 2023 sarà disponibile una selezione di film da vedere stasera.

Alle 21.20 su Rai 4 andrà in onda il film d’azione In the Den of Wolves (2018) di Christian Gudegast, con Gerard Butler. Il film segue una banda di rapinatori mentre pianifica ed esegue il colpo del secolo, affrontando anche la squadra anticrimine di Big Nick O’Brien.

Alle 21.15 su Rai 5 andrà in onda il film commedia del 2015 di Marcello Fonte e Paolo Tripodi, L’asino vola, con Francesco Tramontana nel ruolo di protagonista. Il film segue la storia di Maurizio, cresciuto dalla madre Rosa nella periferia povera di Reggio Calabria. Maurizio ha un acceso confronto con un pollo dispettoso, parla con un asino e sogna di suonare la batteria nella banda locale.

Alle 21.30 su Tv8 andrà in onda Spectre, il film di spionaggio del 2015 di Sam Mendes con Daniel Craig e Christoph Waltz. James Bond è incaricato di eliminare la pericolosa organizzazione Spectre, mentre il governo britannico sta elaborando piani per modernizzare i propri servizi segreti.

Sulle 20 Mediaset, in onda alle 21.05, gli spettatori potranno vedere il film d’azione del 2013 di Gary Fleder, Homefront, con Jason Statham e James Franco. Phil Broker, ex agente della DEA, trasferisce la sua famiglia in una piccola città nel tentativo di sfuggire alla violenza e alle attività illegali. Sfortunatamente, viene preso di mira dal trafficante di droga Gator.

Iris – La5 – Cine34

Alle 21.00 su Iris, il film drammatico Il pianista (2002) di Roman Polanski, con Adrien Brody e Frank Finlay, è ambientato a Varsavia nel 1939. Wladyslaw Szpilman, un rinomato pianista, vede la sua vita drasticamente modificata dall’invasione nazista. Viene confinato nel ghetto, dove è costretto a osservare la discriminazione razziale.

Alle 21.10 su La 5, il film drammatico del 2016 Mum’s List – La scelta di Kate di Niall Johnson, con Rafe Spall ed Emilia Fox, segue la storia di Kate e Singe Greene, la cui vita cambia drasticamente quando a lei viene diagnosticata una malattia incurabile. Nei giorni che le restano da vivere, crea una lista che raccoglie i suoi pensieri, i suoi ricordi e le sue aspirazioni.

Alle 21.00 su Cine34 verrà proiettato il film commedia del 2013 Un boss in salotto, diretto da Luca Miniero e interpretato da Paola Cortellesi e Rocco Papaleo. La storia segue Cristina, che vive al Nord con la sua famiglia, nascondendo il fatto di essere napoletana. Un giorno, però, il fratello, coinvolto in un processo di camorra, chiede di scontare gli arresti domiciliari con lei.

Sintonizzatevi questa sera, lunedì 8 maggio 2023, su Sky per un’ampia offerta di film.

Gli spettatori potranno vedere il film drammatico “The Forgiven” (2021) di John Michael McDonagh, con Ralph Fiennes e Jessica Chastain, su Sky Cinema Uno alle 21.15. David e Jo Henninger si recano in Marocco per partecipare alla riunione di un amico. Dopo il pranzo, i due intraprendono un viaggio verso Tangeri, ma durante il tragitto….

Alle 21:15 su Sky Cinema Due, gli spettatori potranno vedere il film drammatico del 2017 A Prayer Before Sunrise, diretto da Jean Stéphan Sauvaire e interpretato da Joe Cole. Il film è basato sulla storia vera del pugile britannico Billy Moore, incarcerato nella più famosa prigione della Thailandia. In questo ambiente di droga e violenza, deve combattere nei tornei di muay thai per sopravvivere.

Sky Cinema Action presenta il thriller Il fuggitivo (1993) di Andrew Davis, con Harrison Ford e Tommy Lee Jones. Il dottor Richard Kimble viene ingiustamente accusato dell’omicidio della moglie e fugge per inseguire il vero colpevole. Lo sceriffo Gerard è incaricato di arrestare Kimble.

Alle 21.00 su Sky Cinema Suspense andrà in onda il film di fantascienza 2021 Fragments of the Past – Reminiscences, diretto da Lisa Joy e interpretato da R. Ferguson e H. Jackman. Il protagonista, Nick, è un investigatore privato che ha la capacità di scoprire ricordi ed emozioni del passato. Tuttavia, l’incontro con una nuova cliente, Mae, altererà la sua vita in modo inaspettato.