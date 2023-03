Programmi Tv Stasera oggi 8 marzo 2023: Film live da non perdere

Questa sera, 8 marzo 2023, la TV ci presenta una vasta scelta di programmi. Per aiutarvi a navigare nelle opzioni, abbiamo raggruppato i film in categorie tematiche. Ecco una panoramica della programmazione serale dei canali TV principali, sia in chiaro che a pagamento.

Su Rai Uno alle 21.25, potrete guardare “Il Concorso”, un film che si svolge a Londra nel 1970 e racconta la storia di un gruppo di donne che rappresentano il Movimento per la Liberazione delle Donne e interrompono il concorso di Miss Mondo in segno di protesta contro il sistema patriarcale. La protagonista, Sally Alexander, è un’attivista che guida le donne sul palco per opporsi al sistema e far conoscere al mondo intero l’attività del movimento. Questo film mostra la lotta delle donne per la loro emancipazione e l’importanza della loro voce nella società.

Su Rai 4 alle 21.20, potrete guardare “Nine Bullets – Fuga per la libertà”, un film che segue le avventure di Sam, un ragazzo che ha rubato l’iPad di un terribile boss della malavita, Jack. Dopo aver ucciso i genitori di Sam, Jack vorrebbe uccidere anche il ragazzo, ma Gypsy, un’ex ballerina di burlesque e ex amante di Jack, farà di tutto per salvarlo. Questo film esplora temi come il crimine, la vendetta e la lotta per la libertà.

Su Rai Movie alle 21.10, potrete guardare “American Woman”, un film che si svolge in Pennsylvania e racconta la storia di Debra Callahan, una giovane madre che si trova a crescere da sola il nipote dopo che la figlia adolescente è scomparsa misteriosamente. Questo film esplora il tema della solitudine e della forza di volontà di una madre che si prende cura del proprio figlio nonostante le difficoltà.

Su Italia 1 alle 21.23, potrete guardare un film che esplora un’epica catastrofe climatica che sta per colpire la Terra. Questo film mette in luce l’importanza di prendersi cura del nostro pianeta e delle conseguenze delle nostre azioni sulla natura.

Su Sky Cinema alle 21.15, potrete guardare “Il giorno in più”, un film che segue le avventure di Giacomo, un uomo che cerca di ritrovare Michela, una ragazza incontrata sul tram. Questo film esplora temi come l’amore, la perdita e la seconda possibilità.

Su Iris alle 21, potrete guardare “Space Cowboys”, un film che racconta la storia di quattro piloti anziani che vengono richiamati in servizio dalla NASA per una missione nello spazio. Questo film esplora i temi.

Questa sera, 8 marzo 2023, la programmazione televisiva offre anche telefilm e spettacoli di intrattenimento.

Su Rai Due alle 21.20, potrete guardare “Mare Fuori”, un telefilm che segue la vita di quattro giovani napoletani che scontano la loro pena in un carcere minorile. Nel loro percorso, vengono affiancati da Paola Vinci, la direttrice dell’Istituto, l’educatore Beppe e il comandante di polizia Massimo. Questo telefilm esplora temi come la riabilitazione, la speranza e la seconda possibilità.

Su Canale 5 alle 21.42, potrete assistere a “Michelle impossible & friends”, uno spettacolo di intrattenimento condotto da Michelle Hunziker che ospiterà Eros Ramazzotti, Loredana Berté e Max Pezzali. Questo spettacolo promette di essere un’occasione per divertirsi e ascoltare alcune delle canzoni più amate dal pubblico.

Questa sera, 8 marzo 2023, la programmazione televisiva offre anche uno spazio per l’informazione e l’attualità.

Su Rai Tre alle 21.20, potrete guardare “Chi l’ha visto?”, un programma che si concentra su casi di scomparsa e crimini irrisolti. Nella puntata di questa sera, verrà esplorato il caso di un uomo scomparso da Foggia, la misteriosa morte di Marzia Capezzuti e la morte di Liliana Resinovich. Il programma presenterà anche documenti e interviste inedite, nonché appelli e richieste di aiuto per persone in difficoltà. Questo programma è un’occasione per tenere il pubblico informato sui casi di crimine e scomparsa e per sensibilizzare l’opinione pubblica su questi importanti problemi sociali.