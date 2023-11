Programmi Tv stasera venerdì 10 novembre 2023: Film live oggi su Rai, Mediaset e Sky

Un’ampia scelta di programmi per la serata del 10 novembre 2023

Cosa ci riserva la programmazione televisiva per la serata di venerdì 10 novembre 2023? Per facilitare la consultazione, abbiamo deciso di suddividere i programmi in categorie tematiche, fornendo per ciascun film o telefilm la relativa trama e per ciascun programma di attualità il contenuto della puntata. Di seguito, il planning con la programmazione serale dei principali canali tv, sia in chiaro che a pagamento.

Film in onda questa sera

Su Rai Tre alle 21.20 verrà trasmesso “Settembre”, una storia di crisi coniugali e speranze amorose perdute. Su Rai 4 alle 21.20 “Vendetta finale” racconta la storia di un avvocato di successo che decide di fare giustizia da solo dopo l’omicidio della sua famiglia. Su Rai Movie alle 21.10 “The Gift – Il dono” narra le vicissitudini di una vedova con poteri di chiaroveggenza. Su Canale 5 alle 21.30 “La matassa”, una commedia siciliana con il duo Ficarra e Picone. Su Italia 1 alle 21.29 “Hunter’s Prayer – In fuga”, un thriller con un killer dal cuore tenero. Su Sky Cinema alle 21.15 “John Wick”, un ex sicario costretto a tornare in azione. Su Iris alle 21 “L’uomo che sussurrava i cavalli”, un film che parla di guarigione e connessione con gli animali.

Telefilm e serie tv per la serata

Su Rai Due alle 21.20 “The Rookies”, con l’evasione della pericolosa Rosalind Dyer durante il suo trasferimento al tribunale.





Intrattenimento e attualità in tv

Su Rai Uno alle 21.25 “Tale e quale show”, con la serata finale dell’edizione tredicesima dello show musicale. Su Rete 4 alle 21.30 “Quarto grado”, un approfondimento giornalistico sui gialli irrisolti della cronaca italiana, condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero.