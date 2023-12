Quello che doveva essere uno dei momenti più belli nella vita di una coppia si è trasformato in una tragedia inaspettata. Dopo una romantica proposta di matrimonio su una scogliera al tramonto, una donna ha accettato la proposta del suo futuro marito, solo per precipitare poco dopo in circostanze misteriose.

Una Proposta di Matrimonio Perfetta

Nizamettin Gursu, un uomo turco di 40 anni, aveva pianificato di chiedere alla sua compagna, Yesim Demir, 39 anni, di sposarlo mentre erano in vacanza nella Turchia nord-occidentale il 2 luglio scorso. Il luogo scelto per la proposta era la pittoresca scogliera al tramonto, creando un’atmosfera romantica. Dopo aver ricevuto una risposta positiva, i due fidanzati erano saliti sulla scogliera per celebrare l’evento e discutere i dettagli del loro futuro matrimonio. Avevano persino portato con sé un cestino per un pic-nic romantico.

Una Caduta Mortale

Tuttavia, quello che doveva essere un momento felice si è trasformato in tragedia quando Yesim è improvvisamente precipitata dalla scogliera, cadendo da un’altezza di 30 metri. Sebbene sia miracolosamente sopravvissuta alla caduta, le ferite riportate erano troppo gravi, e i medici non sono riusciti a salvarla.





Sospetti di Omicidio

Negli ultimi giorni, sono emerse nuove informazioni che hanno portato a sospetti riguardo alla morte di Yesim. Secondo i familiari, la donna potrebbe aver in realtà rifiutato la proposta di matrimonio di Nizamettin perché intendeva porre fine alla loro relazione. Inoltre, si è scoperto che Yesim soffriva di vertigini e non sarebbe mai rimasta sul bordo della scogliera.

Un elemento cruciale che ha sollevato sospetti è l’anello di fidanzamento. Inizialmente, Gursu aveva affermato di aver messo l’anello al dito di Yesim. Tuttavia, l’anello è stato successivamente ritrovato dalla polizia nella tasca dei pantaloni di Nizamettin. Questi dettagli, insieme a segni di colluttazione sul luogo del pic-nic, hanno portato all’arresto di Gursu con l’accusa di omicidio.

La vicenda continua a evolversi, e mentre emergono ulteriori dettagli, la famiglia e gli investigatori cercano di scoprire la verità dietro questa tragica proposta di matrimonio che si è trasformata in un enigma oscuro.