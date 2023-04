Pupo vive con la moglie e con l’amante? Cosa sappiamo della storia

Enzo Ghinazzi, più comunemente conosciuto con il nome d’arte Pupo, è stato oggetto di attenzione pubblica sia per la sua carriera musicale che per la sua vita sentimentale. Forse alcuni non lo sanno, ma l’importante artista è attualmente coinvolto in una relazione poliamorosa.

Pupo ha una doppia relazione con la moglie Anna, di 69 anni, e con l’amante Patricia, di 62 anni. Si tratta di un fatto singolare, poiché Pupo non cerca di nascondere la sua relazione extraconiugale. Per conoscere l’opinione di Pupo su questo argomento, è stato intervistato dal Corriere della Sera, di cui verranno presentati i risultati.

Le osservazioni di Pupo sulle sue relazioni sentimentali.

Quella di Pupo può essere descritta come una famiglia allargata. Ad esempio, il nipote Matteo si riferisce a entrambe le compagne di Enzo Ghinazzi come a delle nonne. Sembra che questi momenti non siano stati sempre sereni, poiché in alcune circostanze si è manifestato un senso di gelosia.

Sembra che le tre parti coinvolte siano riuscite a superare le loro difficoltà e che ora vi sia uno stato di coesistenza pacifica. Tuttavia, il cantante suggerisce che non è facile sostenere una relazione duale. Egli lascia intendere che non è un percorso che ha scelto consapevolmente e che coloro che sono invidiosi di lui soffrono perché è troppo facile credere che la situazione sia gestibile.

Il percorso del cantante è immensamente difficile e quindi non consiglierebbe alle sue figlie o a chiunque altro di seguire uno stile di vita simile. Ha fatto un paragone pertinente, suggerendo che la sua è una situazione che suscita invidia, come quella di chi invidia Berlusconi, il Presidente degli Stati Uniti o i miliardari del mondo.

Egli afferma di non rimpiangere il suo viaggio romantico, perché i suoi partner sono entrambi particolarmente notevoli. Tuttavia, sostiene che per portare avanti un’associazione di questo tipo ci vogliono fortuna e competenza.

Ha suggerito che, sebbene la poligamia sia un fenomeno globale, la nostra educazione e cultura non ne favoriscono l’accettazione. Tuttavia, cerchiamo di approfondire la conoscenza della moglie e dell’amante di Pupo.

Qual è l’identità della moglie e dell’amante di Pupo?

La moglie di Pupo, come già detto, si chiama Anna. Il matrimonio tra i due è stato contratto nel 1975 e ha dato vita a due figlie, Ilaria e Clara. L’amante di Pupo si chiama Patricia Abati. Inizialmente era la sua manager, poi è diventata la sua amante.

Nella seconda parte degli anni ’80, Patricia iniziò a vivere con la coppia composta da Pupo e dalla moglie Anna. Anna è una persona molto riservata e svolge un’attività manageriale. Per affetto, ha accettato la frequentazione del marito con Patricia.