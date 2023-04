Quanti figli ha Silvio Berlusconi: nomi, ex moglie, patrimonio e nipoti

Silvio Berlusconi è un noto magnate dell’economia e statista italiano, la cui vita personale è stata spesso descritta sia dai media tradizionali che da quelli specializzati.

La prole nata dal primo matrimonio di Silvio Berlusconi testimonia il suo successo come padre.

Marina e Piersilvio sono i figli di Carla Elvira Lucia Dall’Oglio e del suo primo matrimonio.

Marina Berlusconi

Marina Berlusconi, la primogenita, decide di lasciare prematuramente l’università e nel 1996 viene nominata vicepresidente della Fininvest, la holding degli affari conservatori della famiglia Berlusconi. Cinque anni dopo è stata nominata presidente della Fininvest e, dopo la morte di Leonardo Mondadori, ha rilevato anche la casa editrice Mondadori. Sposata con Maurizio Vanadia, ex ballerino della Scala, ha avuto due figli, Gabriele e Silvio. Nel 2001 la rivista Fortune l’ha inserita tra le 50 donne più influenti del mondo degli affari internazionale, mentre nel 2008 Forbes l’ha dichiarata la nona ereditiera più ricca del mondo e la 48esima donna più influente del mondo.

Piersilvio Berlusconi

Piersilvio Berlusconi, secondogenito dell’ex premier Berlusconi, è noto per aver abbandonato la scuola e aver preso il controllo di Publitalia, la società pubblicitaria del Gruppo Mediaset, nel 1992. Da allora è diventato vicepresidente e amministratore delegato di Mediaset nel 2015. Piersilvio ha una figlia, Lucrezia Vittoria, avuta dalla prima relazione con la modella Emanuela Mussida, e due figli, Lorenzo Mattia e Sofia Valentina, avuti dall’attuale relazione con la conduttrice Silvia Toffanin. La sua impressionante carriera e la sua vita familiare lo rendono un convincente esempio di successo.

I figli di Berlusconi dal secondo matrimonio

Dall’unione con Veronica Lario, nota anche come Miriam Bartolini, sono nati tre figli: Barbara, Eleonora e Luigi.

Barbara Berlusconi

Barbara Berlusconi, nata nel 1984, ha avuto un percorso professionale di successo, a partire dagli studi di filosofia all’Università Vita-Salute San Raffaele, seguiti dal ruolo nel consiglio di amministrazione di Fininvest e poi come amministratore delegato dell’AC Milan. Dopo la vendita della squadra, nel 2017, Barbara è diventata presidente della Fondazione Milan, che non ha scopo di lucro. Non è nuova ai riflettori, essendo stata in passato fidanzata con il calciatore del Milan Alexander Pato. Attualmente è madre orgogliosa di cinque figli: Alessandro ed Edoardo, nati dalla relazione con Giorgio Valaguzza, e Leone, Francesco Amos ed Ettore Quinto, nati dall’attuale compagno Lorenzo Guerrieri.

Eleonora Berlusconi

Eleonora Berlusconi, quarta figlia di Silvio, è nata nel 1986 e non ha nulla a che fare con gli scandali del padre. Dopo aver studiato alla St. John University di New York, Eleonora è tornata a Milano ed è entrata nell’azienda di famiglia. È madre orgogliosa di tre figli, Riccardo, Flora e Artemisia, avuti dal suo compagno, il modello britannico Guy Binns.

Luigi Berlusconi

Luigi Berlusconi, ultimo figlio di Silvio, è nato nel 1988 e ha preso il nome del nonno paterno. Laureato in economia e finanza all’Università Bocconi di Milano, dal 2007 è amministratore dell’azienda di famiglia. Luigi è anche proprietario di B.e.I. Immobiliare, che gestisce il patrimonio suo e delle sorelle. Inoltre, Luigi Berlusconi e la moglie Federica Fumagalli hanno due figli. È un individuo di successo e a tutto tondo che rappresenta una grande risorsa per l’azienda di famiglia.