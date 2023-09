Quanto costavano i magnifici abiti da sposa di Chiara Bontempi, la moglie di Gianmarco Tamberi

Chiara e Gianmarco: Un Amore Profondo

La storia d’amore tra Chiara Bontempi e Gianmarco Tamberi è profonda e autentica. Il campione olimpico aveva fatto una promessa speciale alla sua amata: di sposarla subito dopo le Olimpiadi. E Gianmarco ha mantenuto la sua promessa. Prima di partire per l’avventura olimpica a Tokyo, ha fatto la sua proposta a Chiara, e così, il 2 settembre, il loro sogno d’amore si è finalmente realizzato con un matrimonio da favola.

Il Primo Abito: Un Sogno da Principessa

Dalle prime foto della cerimonia, è stato evidente che Chiara aveva scelto un abito da sposa straordinario. Il suo abito in stile principessa, abbinato a dei guanti ricamati, era un vero spettacolo. Il design del corpetto, decorato con motivi tono su tono che si estendevano sull’ampia gonna, era abbellito da scintillanti cristalli. Per questa scelta principesca, Chiara si è rivolta all’Atelier Emè, noto per la sua vasta selezione di abiti da sposa.

Il Secondo Abito: Eleganza Sirenesca

Non è raro che le spose optino per un cambio d’abito durante il loro grande giorno, e Chiara non è stata da meno. Dopo la cerimonia principale, per il ricevimento, ha scelto un abito in stile sirena che metteva in risalto la sua silhouette. Questo secondo abito aveva una gonna lunga e aderente con uno spacco decorato, anch’esso, da brillanti cristalli.

Quanto Costano i Sogni di Moda di Chiara?

Con abiti così straordinari, sorge spontanea la domanda: quanto hanno costato? Il primo abito, quello da principessa, ha un prezzo di circa 6.000 euro. Il secondo, l’abito da sirena per il ricevimento, è costato circa 5.000 euro.

Non solo abiti: Chiara ha anche scelto accessori straordinari, come un fermaglio adornato di cristalli, ma il prezzo di questi dettagli rimane un mistero, in quanto sono stati acquistati personalmente da Chiara senza ulteriori dettagli. L’amore, però, non ha prezzo, e Chiara e Gianmarco hanno dimostrato che il loro amore è il vero fulcro del loro giorno speciale.